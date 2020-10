Et stigende smittetal gør det endnu vigtigere at opspore smittekæder. Derfor forstærkes indsatsen.

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at øge kapaciteten i smitteopsporingen, så den kan håndtere op til 3000 nye smittede hver dag.

Det er en markant udvidelse af den nuværende indsats, lyder det i en pressemeddelelse.

Tidligere har enheden kunnet håndteret op til 2000 nye smittede per dag. Den omfatter mange hundrede ansatte.

Smitteopsporing er essentiel i bekæmpelsen af virus, og med et stigende smittetal i Danmark er det vigtigt at øge kapaciteten.

Det siger Anette Lykke Petri, som er direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, på pressemødet.

- Det er helt evident, at vi står over for stigende smittetal, og der er en stor opgave foran os. Derfor ruster vi op i smittesporingen til at kunne håndtere op til 3000 smittede om dagen inklusiv deres nære kontakter, siger hun.

Når en person er blevet testet positiv for coronavirus, begynder smitteopsporingen.

Først taler Styrelsen for Patientsikkerhed med den smittede om, hvor vedkommende har opholdt sig fra to dage før sygdom, og hvem man har haft kontakt med.

Der bliver taget kontakt til de personer, der har været i tæt kontakt med den smittede, hvis det er nødvendigt.

Det er medarbejdere fra politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der sammen med eksterne vikarer udgør opsporingsenheden.

Der er over 350 fuldtidsmedarbejdere ansat i dag til at opspore smitte. Men det skal øges betydeligt, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Der skal bruges meget manpower til at drive den her maskine. Vi bruger allerede mange hundrede ansatte, og der kommer til at blive lagt hundreder oven i.

- Det er ikke en lille opgave at opskalere sådan en indsats. Det kan betyde, at vi skal bruge yderligere personale. Og når vi gør det, er det, fordi det er en hjørnesten, at vi kan opspore de smittede og deres kontakter, siger han.

For at mindske smitten skal nære kontakter til en smittet testes og være i isolation, indtil der er testresultat.

