Vollsmose er på kanten af nedlukning, hvis smitteudviklingen fortsætter.

Og smitten er svær at få styr på, fordi mange er uvaccinerede, skriver dr.dk.

På landsplan er det kun 15 procent, der ikke har reageret på tilbuddet om vaccination, men i Vollsmose er det hele 40 procent.

Det skyldes blandt andet, at der er en frygt for, at vaccinen kan give bivirkninger, fortæller læge og professor i indvandrermedicin ved Syddansk Universitet, Morten Sodemann.

»Der er en hårdnakket idé om, at man mister evnen til at få børn af at få en vaccine, og om at det gør noget ved ens arvemateriale. Andre er bekymrede for, om vi nu får de rigtige vacciner i Danmark,« siger han til DR.

Han mener, at sundhedsmyndighederne skal blive bedre til at håndtere vaccineskepsis i indvandrermiljøer.

Gennem store dele af coronaepidemien har områder med en overrepræsentation af ikkevestlige indvandrere og efterkommere kæmpet med høje smittetal.

Ligesom der har været en overvægt af indvandrere, der blev indlagt på hospitalerne med coronavirus.

Eksperter har peget på, at det blandt andet skyldes sprogbarrierer samt bolig- og arbejdsforhold.

Efter sommerferien er smitten igen steget i flere kommuner vest for København, og det skyldes ifølge Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, at mange har været ude og rejse.

»Der er ikke noget smitteudbrud i Ishøj i øjeblikket. Så smitten skyldes alle de udlandsrejser, der har været her i sommer, siger Ole Bjørstorp (Ishøjlisten).