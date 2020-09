Coronasmitten er desværre på fremmarch over store dele af landet.

Et af de steder, hvor udviklingen går rigtig hurtigt – og i den forkerte vej – er i Esbjerg Kommune.

Det skriver JydskeVestkysten.

Antallet af nysmittede i Esbjerg er fra tirsdag til torsdag steget fra 62 til 81.

Det betyder, at Esbjerg Kommune nu er langt over den kritiske grænse på 30 nysmittede per 100.000 indbyggere i løbet af en uge, hvilket placerer en kommune på sundhedsmyndighedernes bekymringsliste.

Esbjerg har nu 70 smittede per 100.000 indbyggere.

På landsplan er det dog stadig kommuner på den københavnske vestegn, som har flest smittede i forhold til antallet af indbyggere.

Ishøj har flest nysmittede med 241 per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge. Herefter følger Brønderslev i Nordjylland med 196, skarpt forfulgt af vestegnskommunerne Vallensbæk (181) og Brøndby (131).