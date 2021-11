Den stigende smitte i samfundet får konsekvenser for landets skoler.

Undervisningsministeriet har nemlig opdateret sine retningslinjer for folkeskoler i forbindelse med coronasmitte.

Der er dog ikke tale om deciderede restriktioner eller påbud, men en række nye anbefalinger.

Derfor er det op til den enkelte skole at vurdere, hvilke af anbefalingeren der følges.

»Vi gør jo alt, hvad vi kan, men vi gør heller ikke mere end, hvad børnene har godt af,« forklarer Jesper Stoumann, der er skoleleder på Vester Mariendal Skole i Aalborg.

I anbefalingerne, som blev opdateret 29. oktober, står der blandt andet, at det anbefales at undgå større sociale arrangementer. Det har fået Jesper Stoumann til at træffe en træls beslutning.

»Vi har aflyst alle større arrangementer, både for skolens elever og personale,« forklarer han.

Men det er ikke alle anbefalingerne, som skolen vælger at følge så nidkært. For det anbefales også, at man 'så vidt muligt opdeler klasserne i frikvartererne'.

»Vi har det, jeg kalder en dynamisk størrelse. Så hvis der for eksempel er en smittet på anden årgang, holder de selvfølgelig pause for sig selv, men ellers har vi ikke indskærpet pauserne,« siger han.

Fra Aalborg Kommunes skoleforvaltnings side følger de alle reglerne, der bliver udstukket fra myndighederne. Men dertil har kommunen valgt at gøre yderligere.

Skoleforvaltningen oplyser til B.T., at man hver uge stiller en mobiltestenhed til rådighed på kommunens skoler, selvom det ikke er et krav.

»Jeg synes, det er fint, for der er jo en opfordring til, at elever bliver testet to gange om ugen. Så er det godt, at man også stiller faciliteter til rådighed,« siger Jesper Stoumann.

Og der er også kommet mere tryk på testenheden. I hvert fald på Vester Mariendal Skole, der for nylig har haft tre smittetilfælde.

»I tirsdags var der tryk på. De havde regnet med, at der skulle testes 40 elever, men der endte med at være 120. Så vi får en ekstra mand ud i næste uge. Der regner vi med, at op mod 200 vil testes,« siger skolelederen.