Antallet af danskere der er smittet med RS-virus stiger og stiger.

Og nu melder børneafdelingen på Herlev og Gentofte hospital om, at man er ved at være presset på grund af sygdommen.

Til TV 2 udtaler Marianne Sjølin, der er cheflæge på hospitalets Børn og Ungeafdeling, at de mange indlæggelser nærmer sig et bekymrende niveau.

»Vi er presset til det yderste. Vi er ikke der, hvor det er til fare for patienterne. Men det er lige til grænsen,« siger hun til mediet.

Cheflægen beder om forståelse for, at forældrene muligvis vil opleve en såkaldt 'nødtørftig pleje' hvor der kun er tid til det mest nødvendige, på grund af presset på afdelingen.

Det er femte uge i træk, at antallet af smittede med sygdommen er steget betydeligt.

Det viser tal fra Statens Serum Institut. Institutet offentliggør nye smittetal hver onsdag.

Specielt i Region Hovedstaden står det slemt til med smittetallene.

Her er der fundet 677 nye tilfælde siden sidste uge. 129 personer er blevet indlagt på grund af luftvejsinfektionen, og der er registreret ét dødsfald der er relateret til sygdommen.

RS-virus: Også kaldet Respiratorisk syncytialvirus hører til virusfamilien Paramyxoviridae. Symptomer: Nysen og løbende næse.

Feber.

Evt. hoste, der påvirker vejrtrækningen.

I alvorlige tilfælde høres en hvæsende vejrtrækning, og man kan blive blå omkring munden og på fingrene på grund af manglende ilttilførsel. De fleste kommer sig i løbet af en uge eller to men spædbørn, ældre og immunsvækkede kan udvikle alvorlig sygdom, hvor indlæggelse kan være nødvendig. Behandling:

Der findes ikke medicin, der direkte virker på RS-virus.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan RS-virussen sammen med fire andre luftvejsinfektioner lige nu spreder sig i stor stil i befolkningen.

Modsat influenza og covid-19, der værst går ud over ældre, er RS-virus en sygdom der typisk rammer mindre børn hårdest.

Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge ved Statens Serum Institut har tidligere udtalt til B.T., at det er usædvanligt at sygdommene rammer samtidig, og at tallene er så høje, som man ser lige nu.

»Vi forventer ikke, at de går ned. Vi har ikke set nogen indikation af, at de har toppet. Man kan godt forvente, at der vil være meget luftvejsinfektionssmitte henover jul og nytår,« udtalte hun i den forbindelse.