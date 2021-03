Efter en weekend med lavere incidenstal går det igen den forkerte vej i Odense-bydelen Vollsmose.

I løbet af det seneste døgn er der konstateret 12 nye tilfælde af corona, hvilket betyder, at der de seneste syv dage er fundet 87 smittede.

Det svarer til et incidenstal på 951,5 pr. 100.000 indbyggere. Det hidtil højeste incidenstal i år i bydelen var fredag, hvor det var på 973,4.

Det fremgår af opdaterede tal fra Odense Kommune.

Der har de seneste uger været et kedeligt lys over Vollsmose, hvad angår coronavirus.

Stigende smittetal har betydet, at skoler og daginstitutioner siden mandag i sidste uge har holdt lukket.

Af den grund har der også været skruet op for testmulighederne i bydelen, ligesom lokale har iværksat en indsats, hvor de ringer rundt og opfordrer til at lade sig teste.

Og det er et initiativ, som glæder formanden for beboerforeningen i Vollsmose, Nishan Ganesh. Det sagde han til B.T. lørdag.

»Jeg har lige talt med en beboer, en etnisk dansk kvinde, som ikke har været ude i 11 måneder. Hun tør ikke komme ud og vil derfor ikke testes. Men da jeg spurgte hende, om vi måtte banke på og teste hende i opgangen, sagde hun ja. Så på den måde er det en god idé,« fortalte han.

Hvis smitten forsætter de kommende dage, vil regeringen ikke afvise at sætte yderligere initiativer ind i smitteramte områder. Det har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortalt til TV 2/Fyn.

»Vi har ikke konkret taget stilling til, hvad det næste skridt skal være. Men de tal, vi ser nu, viser, at smitten er på et alt, alt, alt for højt niveau. Hvis ikke vi er klar til at sætte ind, risikerer vi, at den spreder sig ud fra boligområdet,« lød det fra ministeren.

