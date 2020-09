Antallet af smittede i Sønderborg Kommune er meget pludseligt begyndt at stige, og kommunen strøg torsdag ind på Sundhedsstyrelsens bekymringsliste.

Spørger man kommunen selv, skyldes stigningen et kurdisk bryllup, som blev afholdt i Aarhus, hvoraf nogle af gæsterne kom fra Sønderborg.

»Den røde tråd i smitteudviklingen i Sønderborg er denne ene begivenhed, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gjort os opmærksom på,« siger Michael Skriver Hansen, sundhedschef i Sønderborg Kommune, til Jydskevestkysten.

»Så nu målretter vi indsatsen i det kurdiske miljø for at sikre, at ikke flere bliver smittede.«

Sønderborg Kommune har derfor talt med den kurdiske venskabsforening i Sønderborg, skriver Jydskevestkysten.

Her er foreningen blevet bedt om at hjælpe med at sikre, at alle er opmærksomme på symptomer, sørger for at isolere sig og for at blive testet.

Ifølge Jydskevestkysten har Sønderborg hidtil ligget i den lave ende af skalaen, når det kommer til antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere.

Tirsdag var der 13 tilfælde pr. 100.000 indbyggere inden for de seneste syv døgn - onsdag var tallet steget til 18.

Samme tal ligger nu på 22, skriver mediet.