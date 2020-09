Professionshøjskolen i Odense torsdag 3. september 2020. På grund af et omfattende udbrud af coronavirus er 1.072 studerende på læreruddannelsen i Odense sendt hjem. Elever fra andre studier, pædagogerne, som deler bygning med de lærerstuderende, har forladt undervisningen for at blive testet i opstillede testtelte. La-Maj Jensen, der er pædagogstuderende, fortæller, at de kun er omkring halvdelen af eleverne i klassen. En del er blevet hjemme af frygt for corona, efter at nyheden kom ud om, at de lærerstuderende er hjemsendt på grund af covid-19. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen