Coronasmitten er stigende blandt børn og unge.

En ny risikovurdering fra Statens Serum Institut viser, at det særligt er tilfældet blandt de seks- til niårige, og det kommer oven på en genåbning af folkeskolerne for netop disse aldersgrupper.

Derfor rejser spørgsmålet sig, hvorvidt børn og unge også bør blive vaccineret. Og hvis ja, så hvornår?

Foreløbigt er svaret nej. Således er ingen af de vacciner, som Danmark har erhvervet sig, blevet godkendt til børn og unge.

Foreløbigt kan børn og unge ikke blive vaccineret mod coronavirus.

Men Pfizer er allerede påbegyndt forsøg på unge mellem 12 og 16 år. De forventer, at den godkendes i slutningen af foråret eller starten af sommeren. Israel har meldt ud, at de er klar til at vaccinere børn og unge.

Både Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson ser også på mulighederne for at vaccinere børn og unge.

Derfor vil en debat om massevaccination af børn og unge unægteligt nå til Danmark. Der er dog intet, der indikerer, at det bliver aktuelt lige foreløbigt:

»Det er en betændt debat. Man skal afveje, hvad børnene vinder ved det, og hvad befolkningen vinder. Vi skal først og fremmest være 100 procent sikre på, at vaccinerne virker. Når vi har dokumentationen, kan man tage diskussionen, men foreløbig har vi ikke indsamlet nok data,« siger Rune Hartmann, der er professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

På Bording Friskole vasker børnene hænder inden de møder ind.

Han vurderer, at vi på nuværende tidspunkt fortsat er langt fra at påbegynde en sådan proces, men han vil samtidig ikke udelukke, at det kan blive aktuelt til efteråret.

Det afhænger af, hvordan smitten trives, når andre er blevet vaccineret. Og derfor vil det givetvis også blive debatteret blandt de relevante myndigheder og eksperter i den kommende tid.

»Mange er skeptiske, og det er en reel diskussion. Er der en reel fordel for børnene, bliver de overhovedet syge, og hvad med bivirkningerne?« siger Hartmann.

I England oplever man også flere smittede blandt børn og unge. For mens den første bølge af coronavirus ikke påviste stor smitte blandt børn, så er der kommet nye mutationer til. Herunder den britiske mutation, som nu er dominerende i Danmark. Den smitter op til 50 procent mere, og noget kunne tyde på, at det også gælder blandt den yngre del af befolkningen.

Der testes på livet løs blandt de ældste elever på Dueholmsskolen i Nykøbing Mors.

Efter et år med en verserende pandemi er vores viden om virussen også steget markant. Det har kastet et øget fokus omkring senfølger af sig. Heriblandt blandt børn og unge.

I Sverige har der været bekymring om senfølger blandt unge, og i Danmark har der også været beretninger om senfølger, der inkluderer feber, smerter og hovedpine, oplyser Rigshospitalet på sin hjemmeside. Derfor er der netop påbegyndt et forskningsprojekt på Rigshospitalet, der skal undersøge, i hvilket omfang børn og unge rammes af senfølger.

Men foreløbigt er senfølger af virussen og effekterne af vacciner rettet mod yngre uklare. Derfor tror børnelæge og professor i pædiatrisk vaccinologi og infektionsepidemiologi på Københavns Universitet Lone Graff Stensballe, ikke, at man skal forvente en massevaccination foreløbigt:

»Vi mangler fortsat at vide, om vi kan stoppe epidemien, uden at børn bliver vaccineret. Det vil kun blive aktuelt, hvis ikke vi kan få kontrol med epidemien, når alle andre har fået vaccinen,« siger hun.

Rigshospitalet i København, mandag den 6. august 2018.

Hun er ikke en del af forskningsprojektet, men påpeger, at børn og unge generelt ikke er i risiko for at blive alvorligt syge af virussen. Kun dem, som har andre kroniske eller underliggende sygdomme.

Derfor er det sandsynligvis også kun et fåtal, der får eftervirkninger, som ikke blot vil opleves som generel træthed eller udmattelse.

Og derfor mener hun heller ikke, at man skal kaste sig ud i at massevaccinere, når der ikke er fuldstændig klarhed over eventuelle bivirkninger.

»Vi voksne vil kunne acceptere mindre bivirkninger. Men børn og unge er generelt ikke i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, og derfor er der ingen grund til at risikere eventuelle bivirkninger ved vaccination – medmindre vi som samfund ikke har anden mulighed.«

Statens Serum Institut oplyser på sin hjemmeside, at børn og unge ikke er omfattet af vaccinationerne på nuværende tidspunkt, men at det er muligt, at de på et senere tidspunkt kan blive vaccineret, når der er kommet mere viden om effekter og bivirkninger.