Fredag meldte Københavns Kommune ud, at hele 12 beboere på plejehjemmet Sølund var døde af covid-19. Det viser sig nu, at langt de fleste af de døde boede på samme etage. Altså ganske tæt ved hinanden.

Det bekræfter Jan Nybo Jensen, der er forstander på det københavnske plejehjem.

»Det er primært en enkelt etage, som har været ramt. Her har vi også opdelt personalet, så en gruppe tager sig af de raske patienter. En anden gruppe tager sig af dem, som har covid-19,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke alle de døde, der boede på samme etage, men afgjort den overvejende del af dem,« siger han.

Der er i alt seks etager på plejecenter Sølund i København. Det er således meget sandsynligt, at de ældre beboere har smittet hinanden eller er blevet smittet af personalet, som tilser de ældre på hver etage.

Personalet er, som en del af retningslinjerne for at bekæmpe covid-19, opdelt, så de alene arbejder på en enkelt etage. Således minimerer man risikoen for, at medarbejderne bringer sygdommen rundt på flere etager.

Til trods for at Sølund Plejecenter har 12 af de i alt 18 døde beboere på fordelte plejecentre i Københavns Kommune, så forklarer Jan Nybo Jensen, at plejehjemmet lever fuldt op til de retningslinjer, som myndighederne har udarbejdet.

»Vi har fulgt de gældende retningslinjer hele tiden. Jeg mener, at vi blot har været uheldige. Vi har opdelt personalet, så man kun arbejder på én etage. Desuden så anvender vi alle værnemidler helt efter forskrifterne,« siger Jan Nybo Jensen.

Mette Frederiksen besøgte sidste år Sølund Plejecenter i København, inden hun blev valgt til statsminister. Nu er 12 døde på plejehjemmet af Covid-19.

Men på den ene etage, der har de vel smittet hinanden? Hvordan er det foregået?

»Vi ved ikke, hvordan sygdommen er løbet rundt. Så skulle vi have forfulgt hvert enkelt tilfælde. Det gør vi ikke. Men nu har vi zoneopdelt personalet, så en gruppe tager sig af de smittede og en anden af de ikke-smittede,« siger Jan Nybo Jensen.

Der er 15 medlemmer af personalet på Sølund, der selv er testet positive for covid-19. De ældre patienter, som er afgået ved døden, er blevet smittet mellem 17. marts og 17. april.

»Seks af beboerne havde i forvejen så dårligt helbred, at vi forventede dødsfald, også uden coronavirus. De andre seks forventede vi det i mindre grad,« siger Jan Nybo Jensen.