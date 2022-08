Lyt til artiklen

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udråbt det til en global sundhedskrise.

I Californien har man netop erklæret undtagelsestilstand og sat massivt ind med smitteopsporing og vacciner mod statens eskalerende abekoppeudbrud.

Og i lande som Storbritannien, Frankrig, Israel og USA er man nu begyndt at tilbyde vacciner mod abekopper i langt større omfang end hidtil, fordi smitten også her er støt stigende.

Herhjemme tager Sundhedsstyrelsen det dog noget mere roligt. Her mener man nemlig lige nu ikke, at der er behov for at vaccinere flere end de forholdsvist få, der har været tæt nærkontakt til en smittet.

Det får nu flere til at kritisere Sundhedsstyrelsen for ikke at tage smitten med abekopper tilstrækkeligt seriøst.

»Der er en kæmpe stor frustration i miljøet lige nu. Vi er mange, der er uforstående over for hvorfor der ikke kommer noget information fra dem om, hvad de vil gøre og hvorfor, man ikke tilbyder flere vacciner,« siger Alexander Grandt.

Han er til daglig vicedirektør i tænketanken Cevea, medlem af Socialdemokratiet og kæreste med en mand.

I Storbritannien er man nu begyndt at tilbyde større grupper vaccinen mod abekopper. Foto: REUTERS/Henry Nicholls Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere I Storbritannien er man nu begyndt at tilbyde større grupper vaccinen mod abekopper. Foto: REUTERS/Henry Nicholls Foto: HENRY NICHOLLS

Ifølge Alexander Grandt skaber det bekymring, at man lige nu kan læse om en række andre lande, der laver planer for håndteringen af abekopper og begynder at tilbyde vacciner i større omfang, mens der ikke er meldt noget ud fra de danske sundhedsmyndigheder om, hvad strategien for håndteringen herhjemme er.

Han mener, at særligt Sundhedsstyrelsen har skabt tvivl om, hvorvidt man tager abekoppesmitten alvorligt.

»Jeg synes, at de har forsøgt at sige, at det her er noget, der stort kun rammer mænd, der har sex med mænd, og at det, fordi det dermed rammer en mindre gruppe mennesker, er et mindre akut problem. Det er problematisk,« siger Alexander Grandt.

Abekopper er ikke en seksuelt overført sygdom og kan ramme alle uanset køn. Ifølge Sundhedsstyrelsen er spredningen af abekopper i Europa dog indtil videre primært sket blandt mænd, som har haft sex med mænd.

Ud over de synlige blærer på huden har symptomerne på abekopper indtil nu været beskrevet som influenzalignende med feber og hovedpine.

I et nyt studie er det også kommet frem, at flere mænd har oplevet voldsomme rektale smerter og hævet penis, når de er blevet ramt af sygdommen.

Blærer på huden er et af de meget tydelige symptomer på abekopper. Foto: UK HEALTH SECURITY AGENCY Vis mere Blærer på huden er et af de meget tydelige symptomer på abekopper. Foto: UK HEALTH SECURITY AGENCY

Hos AIDS-Fondet er man for tiden i tæt kontakt med Sundhedsstyrelsen om problemet, lyder det fra forebyggelseschef Thomas Hübertz.

»Jeg kan godt forstå, at man undrer sig over, at vi ikke er i gang i Danmark endnu. Vi går helt klart ind for vaccinen og vi mener bestemt også, at det godt kunne gå noget hurtigere med at få dem udrullet,« siger Thomas Hübertz.

Hos AIDS-Fondet har man sommeren igennem fået flere henvendelser med bekymring for smitte med abekopper, og hvor flere spørger, hvorfor man endnu ikke tilbydes vaccinen i Danmark eller har mulighed for selv at betale for at få den.

Organisationen mener, at man i Danmark burde tilbyde vaccinen til de grupper, der er særligt udsatte for abekoppesmitte. Det gælder mænd, der har sex med skiftende mandlige partnere og HIV-smittede mænd med skiftende partnere, da de kan risikere at blive særligt hårdt ramt, hvis de bliver smittede.

Vaccinen mod abekopper produceres af Bavarian Nordic i Danmark. Foto: EPA/LEX VAN LIESHOUT Foto: LEX VAN LIESHOUT Vis mere Vaccinen mod abekopper produceres af Bavarian Nordic i Danmark. Foto: EPA/LEX VAN LIESHOUT Foto: LEX VAN LIESHOUT

»Det er klart i samfundets interesse, at man får sat ind nu, så vi kan få brudt smittekæderne,« siger Thomas Hübertz.

Sundhedsstyrelsen skriver i en mail, at man nu er gang med at se på, om styrelses strategi skal ændres.

»Vi foretager altid en grundig faglig vurdering af effekt, bivirkninger, målgrupper mv., ligesom vi også rådfører os med faglige eksperter på området, inden vi kommer med anbefalinger om vaccination. Det er den proces, vi har i gang lige nu, og vi forventer, at vi kan komme med vores anbefalinger i den kommende uge,« lyder det i mailen, hvor der dog ikke svares på, hvorfor man først nu kigger på ændringer af strategien.

Der er på nuværende tidspunkt indkøbt 3.000 vacciner, men der vil være mulighed for at købe yderligere, oplyser styrelsen.

Der har indtil nu ifølge Statens Serum Institut været 100 bekræftede tilfælde af abekoppesmitte i Danmark.