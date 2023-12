Stort set alle luftvejsinfektioner, som SSI overvåger, er i stigning. Der er blandt andet tale om covid-19.

Smitten med luftvejsinfektioner er steget markant den seneste tid.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Bolette Søborg, som er overlæge og sektionsleder hos SSI, fortæller, at stort set alle luftvejsinfektioner, som instituttet overvåger, er i stigning.

Der er for eksempel tale om covid-19, influenza, RS-virus, kighoste og mycoplasma.

- Der er flest smittede med covid-19 lige nu. Og så kan vi se, at der er mange tilfælde af kighoste og mycoplasma. De er også på et niveau, hvor vi siger, at der er en epidemi, siger hun og fremhæver, at der er et mørketal.

SSI's data er nemlig baseret på de, der er blevet testet.

De seneste tal fra instituttet viser blandt andet, at antallet af smittede med mycoplasma er steget fra 4679 i uge 47 til 5897 i uge 48.

Ifølge Bolette Søborg har det betydning for smittespredningen, hvor mange mennesker en smittet person er i kontakt med.

- Vi kan se med for eksempel mycoplasma og kighoste, at det rammer større børn og unge mennesker. Der er mange smittede i de grupper. De er typisk nogle, som har mange kontakter.

Hun tilføjer, at det er vigtigt ikke at gå på arbejde eller i skole, hvis man har symptomer på luftvejsinfektioner. Hun anbefaler, at man bliver hjemme, indtil man bliver ordentligt rask.

- Husk god håndhygiejne, husk at hoste eller nyse i ærmet, hvis man får trang til det, og husk at blive vaccineret, hvis man er i en risikogruppe, lyder det fra Bolette Søborg.

Mens smitten for mycoplasma og kighoste er størst blandt de unge, er covid-19 mest udbredt blandt de ældre.

Bolette Søborg siger, at RS-virus og kighoste er særligt alvorligt for de mindste børn, mens covid-19 og influenza gør de ældre mere syge end andre befolkningsgrupper.

Ifølge overlægen bliver de fleste i dag mindre alvorligt syge af covid-19, end de gjorde under coronapandemien. Det skyldes, at et stort antal borgere er blevet vaccinerede eller har været smittet før.

