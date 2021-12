Smitten stiger fortsat i hele landet og i Aarhus.

Det må vi alle sammen tage konsekvensen af nu, efter statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag aften fortalte, at yderligere restriktioner tages i brug for at inddæmme smitten.

Det betyder blandt andet, at nattelivet fra fredag skal lukke ved midnat, mens skoleeleverne hjemsendes fra onsdag i næste uge.

6985 er på landsplan bekræftet coronasmittet torsdag, hvilket er flere end både tirsdag og onsdag - dog er der også svar på flere prøver.

Det er tredje døgn i træk, at der er registreret rekordmange nye coronatilfælde.

I Aarhus er man også tæt på en rekord. Torsdag er der registreret 389 nye smittetilfælde i Aarhus Kommune. Det er det andet højeste tal i pandemiens løb.

Sidst tallet var højere var 18. december 2020, da tallet lå på 393. Det viser tal fra kommunens hjemmeside.

I alt er 53 personer indlagt på Region Midtjyllands sygehuse med covid-19. 16 af dem er indlagt på Aarhus Universitetshospital.

Færre end fem af de i alt 53 personer er indlagt på intensivafdelinger.

87 af de nye smittetilfælde er blandt unge på 20-29 år. Postnumrene med flest smittede er 8000 Aarhus C med 69 smittetilfælde, dernæst 8240 Risskov med 61 tilfælde.