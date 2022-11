Lyt til artiklen

Den seneste uge har været et levende helvede for Simone Baltersen, hendes kæreste og deres lille guldklump Mille.

I sidste uge udviklede milde symptomer på sygdom sig nemlig pludselig til et ufrivilligt hospitalsophold for det lille spædbarn.

Det begyndte tirsdag, hvor den lidt mere end én måned gamle baby havde svært ved at spise, men først natten til fredag tog det en uventet drejning.

Mille ville absolut ikke spise, og når hun endelig fik slugt lidt mælk, kastede hun det hurtigt op igen.

Det lille spædbarn fik sig også en smertefuld hoste, så fredag besøgte forældreparret deres læge.

Her kunne man hurtigt konstatere, at der var noget galt med vejrtrækningen, så derfor gik turen videre til Aarhus Universitetshospital,

En snotprøve fra næsen og blodprøve fra hælen fik bekræftet, at Mille var ramt af den famøse RS-virus.

»De sagde, at vi skulle indlægges, og så blev jeg virkelig ked af det, for jeg har jo læst, at RS-virus kan være farligt. Især for så små børn som Mille,« fortæller Simone Baltersen.

Mille Baltersen på cirka fem uger har netop været indlagt med RS-virus, og hun er bestemt ikke den eneste. Vis mere Mille Baltersen på cirka fem uger har netop været indlagt med RS-virus, og hun er bestemt ikke den eneste.

Men alligevel havde den 31-årige mor ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig den situation, der kort efter skulle udspille sig.

Lægerne på hospitalet vurderer nemlig, at Mille hurtigt skal have hjælp, så hun bliver med sin mor hentet af en transportvogn, der skal køre dem til en anden stue.

Hjælpen er dog åbenbart så vigtigt, at den skal udøves på selve køreturen.

»Jeg ender med at stå oppe på den her vogn og holde Mille, mens en læge holder en maske op til hendes ansigt. Og så kører vi altså der med en skrigende baby med en maske,« fortæller Simone og fortsætter:

»Det var virkelig forfærdeligt.«

Og hun er langtfra den eneste forælder, der går dette igennem disse uger.

RS-virussen er nemlig eksploderet den seneste måned, og uge 44 satte rekord for året med næsten 900 nye tilfælde.

Og i særdeleshed er det børn under seks måneder, oplyste Statens Serum Institut torsdag.

Men tilbage til Simone og lille Mille.

RS-virussen var så hård mod den lille baby, at hun skulle have hjælp til vejrtrækning med en maske og mad med en sonde.

Imens kunne Simone blot se sagesløst til fra sidelinjen.

»Om det gør ondt at se sin datter med maske på, mens hun hoster smertefuldt? Helt vildt. Det er det værste, jeg har oplevet,« fortæller hun og nævner en episode fra i søndags.

Her forsøgte lægerne nemlig at få lille Mille på mors bryst, selvom hun stadig havde masser af slanger på sig.

Men det mislykkedes.

»Hun havde slet ikke kræfter til at bide fat, så vi måtte droppe det. Det var godt nok ikke sjovt,« fortæller Simone.

Simone, Mille, kæresten og deres søn Marius er nu alle hjemme igen efter næsten en uges indlæggelse, men oplevelsen har sat sine dybe spor.

Og det er ikke kun fysiske spor hos Mille i form af fortsat smertefuld hosten og vejrtrækningsproblemer.

»Jeg kommer nok ikke foreløbig over det her – der går i hvert fald lang tid. Det er så smertefuldt at se sin baby på den måde. Hun er altså kun lidt mere end en måned,« siger Simone.

Heldigvis spår Statens Serum Institut, at den nuværende smitteeksplosion vil aftage i de kommende uger.