Falck øger endnu engang testkapaciteten i Aarhus Kommune og er nu klar til at åbne det syvende testcenter.

De nye testcenter åbner fredag i Risskov på Lystrupvej 50.

Det sker i lyset af, at der fredag på landsplan for første gang fundet er over 10.000 smittede på et døgn.

I alt er 11.194 blevet testet positive for coronavirus det seneste døgn - 324 af de nye smittede er i Aarhus.

Nedenfor kan du se Falcks syv testcentre i Aarhus Kommune:

Bruuns Galleri

M.P. Bruuns Gade 25, Aarhus C.

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 06:30-21:00.

Lørdag-søndag kl. 08:30-18:00.

City Vest.

Gudrunsvej 7, Brabrand.

Åbningstider den kommende uge:

Mandag-fredag kl. 08:00-20:00.

Lørdag-søndag kl. 10:00-17:00.

Storcenter Nord.

Finlandsgade 17, Aarhus N.

Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 8.00-20.00.

Lørdag-søndag: kl. 10.00-17.00.

Lille Torv.

Lille Torv 6.

Åbningstider:

Mandag-søndag: 8.00-20.00.

Viby.

Vestergårdsvej 16, 8260 Viby J.

Åbningstider:

Mandag-søndag: kl. 8:00-20:00.

Bilka, Tilst.

Bilkas indgang øst på Agerøvej 7, 8381 Tilst.

Åbningstider:

Mandag-søndag: kl. 9.00-19.00.

Risskov

Lystrupvej 50 i Risskov.

Åbningstider:

Mandag-søndag: kl. 9.00 til 19.00.