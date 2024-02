Flere danskere end forventet er blevet diagnosticeret med en neurologisk lidelse efter covid-19 smitte.

Det viser en ny stor undersøgelse fra SSI (Statens Serums Institut, red.).

»Det, der fylder mest i tallene, er ting som hovedpine og søvnforstyrrelser, og så selvfølgelig de velkendte forstyrrelser af smags- og lugtesans,« siger professor og afdelingschef Anders Hviid, der har ledet undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

I perioden fra marts 2020 til januar 2023 har forskerne fra SSI fulgt 3,2 millioner danskere over 12 år, hvor 1,8 millioner blev smittet med covid-19.

Og det er blandt dem, at man har undersøgt sammenhængen mellem smitten - og risikoen for at udvikle psykiatriske- eller neurologiske lidelser i tiden efter den akutte sygdom.

»Vi observerede ikke flere psykiatriske diagnoser, men lidt flere neurologiske diagnoser end forventet,« oplyser instituttet og tilføjer:

»Vi så fem procent flere neurologiske diagnoser blandt de tidligere smittede, og det er nok på et niveau, hvor vi må sige, at Covid-19 ikke giver flere neurologiske senfølger, end så mange andre sygdomme gør.«

SSI oplyser videre, at der er tvivl om, hvordan smitte med covid-19 kan påvirke nervesystemet på længere sigt.

'Der er en del forskning, der peger i retning af, at hjernen og nervesystemet kan påvirkes i forbindelse med den akutte infektion,' skriver instituttet.