Mens resten af landet kan se frem til en genåbning af de mindre shoppingcentre, står borgerne i to jyske sogne op til en omfattende nedlukning.

En ny model for automatiske lokale nedlukninger trådte i kraft mandag, og det rammer nu de to sogne. Især i ét af dem er smitten stukket helt af.

I Hedeager Sogn i Herning Kommune og Kollerup-Fjerritslev Sogn i Jammerbugt Kommune bliver både grundskoler, klubtilbud, uddannelsesinstitutioner, kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukket ned fra tirsdag på grund af høj smitte. Det skriver TV Midtvest og TV2 Nord.

Det samme gælder hele Ishøj Kommune, som i forvejen var pålagt nedlukningen.

De automatiske nedlukninger sættes i værk, fordi de to sogne og kommunen:

Har flere end 400 smittede per 100.000 borgere

Har 20 eller flere smittetilfælde i alt de seneste syv dage

Har en positivprocent på to procent eller mere

I Hedeager Sogn var incidenstallet mandag på 963 og positivprocenten på 3,8. I den seneste uge har der været 44 smittede ud af 4.600 indbyggere i sognet.

Det står lidt bedre til i Kollerup-Fjerritslev Sogn, men kun lidt.

Her er incidenstallet 585 og positivprocenten 2,5.

De to lokale nedlukninger betyder blandt andet, at Fjerritslev Skole, Fjerritslev Gymnasium og SOSU Nords afdeling i Fjerritslev, samt Midtjyllands Kristne Friskole og Talentklasserne på Sønderagerskolen lukkes ned fra tirsdag.

Nedlukning af sognene skal ophæves, når sognet en uge i træk har været under niveau for et af de tre parametre, som er nævnt ovenfor.