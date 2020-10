Fredag den 18. september på Cafe Guldhornene i Aarhus, er en dag, hvor folk der ikke besøgte baren, nok er rigtig godt tilfredse med, at de ikke gjorde det.

Der er nemlig 25 gæster, der nu er erklæret smittet med coronavirus, der var i baren den dag.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

To hold medicinstuderende besøgte baren den pågældende dag, og tirsdag stod det klart, at 10 af personerne var blevet testet positive for covid-19.

Ifølge flere af de studerende, som Aarhus Stiftstidende har talt med, var der fyldt til randen med mennesker på baren, og en af de studerende var blevet smittet efter et kort visit fra 13.00-15.30.

En af dem, som langer ud efter baren, er Sofie Schøiffel som Aarhus Stiftstidende har talt med. Hun var på baren dagen før, torsdag den 17. september, og hun er ikke smittet med covid-19.

»Bordene blev tydeligvis ikke sprittet af, jeg kunne ikke finde håndsprit noget sted, og folk stod lige så tæt i baren som før corona-tiden,« siger hun til mediet og fortæller, at hun gik ud igen med det samme fra baren, da der var helt fyldt.

Lars Børsting, politisk chef i Rekom, som ejer Café Guldhornene, forklarede tirsdag til Aarhus Stiftstidende, at koncernen havde været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, men at styrelsen havde anbefalet Guldhornene ikke at gøre yderligere.

Det forløb kan Styrelsen for Patientsikkerhed dog ikke kende, ifølge avisen.