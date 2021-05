De græder uden tårer og har helt tørre tissebleer.

De børn i toårsalderen, der i øjeblikket er hårdt ramt af den såkaldte rotavirus, risikerer at blive så dehydrerede og afkræftede, at de skal indlægges.

De fleste småbørn får virussen, og det kræver for det meste ikke indlæggelse. Nogle får et sygdomsforløb, hvor de kaster op og har dårlig mave i flere dage. Og så er der enkelte, som bliver så hårdt ramt, at de må indlægges på sygehuset.

Ifølge dr.dk spreder virussen sig i lige nu især blandt små børn på Sjælland og i hovedstadsområdet.

Og det kan skyldes den øgede fokus på coronapandemien, siger en ekspert til tv-stationen.

Rotavirus kan nemlig godt overleve håndsprit, og det bliver et problem i en tid, hvor håndvask i mange tilfælde bliver afløst af håndsprit.

»Og vores teori er, at i denne her coronatid, hvor vi alle er blevet meget opmærksomme på håndsprit, der kan håndhygiejnen i nogle hjem og institutioner være overtaget af sprit fremfor vand og sæbe, og det får rotavirus til at sprede sig,« siger overlæge Line Wilms fra Slagelse Sygehus.

På børneafdelingerne på hospitalerne i Slagelse, Hvidovre og Nykøbing Falster oplever de nu en markant stigning af indlagte børn, som er ramt af virussen.

Hun mener også, at coronavirussen kan have haft en betydning på en anden led.

Nemlig at de små har været meget hjemme fra institution i år, så deres immunsystem ikke bliver boostet på samme måde, som det plejer.