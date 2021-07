Høj feber, store bylder og flåd fra næsen har ramt fire heste i Silkeborg Rideklub.

Symptomerne stammer fra den smitsomme hestesygdom kværke og har fået rideklubben til at aflyse sit årlige ridestævne. Det skriver TV 2 Østjylland.

»Vi og vores heste er blevet sendt i karantæne. Vi kan ikke tage nogen steder, så det betyder rigtig meget,« siger Helle Knop, stævneleder og elevskoleleder hos Silkeborg Rideklub, til TV2 Østjylland.

Den smitsomme hestesygdom opleves med jævne mellemrum og fører til høj feber, gult, tykt flåd fra næsen og store bylder under hagen blandt hestene.

Det betyder, at både hestene og deres ejere nu skal i isolation. Hestene kommer først ud af isolationen 21 dage efter sidste smittetilfælde.

Silkeborg Rideklub har derfor været tvunget til at aflyse sit årlige ridestævne, der skulle have afholdt i hele uge 29, og det ærgrer klubben.

Særlig fordi ridestævnet er en vigtig del af rideklubbens budget, der plejer at give en omsætning på 100.000 kroner.

Silkeborg Rideklub står derfor nu over for en masse ekstra arbejde, hvor rideklubben blandt andet skal tilbagebetale de tilmeldte og planlægge året anderledes, nu hvor mulighederne for arrangementer henover sommeren ikke bliver en mulighed.