Den alvorlige og smitsomme fugleinfluenza H5N8 er torsdag blevet registreret på Bornholm.

Nærmere bestemt i Østermarie på det nordøstlige Bornholm, oplyser Fødevarestyrelsen.

Det er en hobbybesætning med 20 høns og tre 3 moskusænder, som er blevet ramt. Af sikkerhedsmæssige årsager er fuglene blevet aflivet i dag, fredag.

»H5N8 er meget smitsom og vi gør alt hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle. Den er alvorlig for fuglene, og for at bremse smitten indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området,« siger souschef i Fødevarestyrelsen, Tim Petersen.

Billede fra New Delhi i Indien, hvor man også har registreret influenzaen H5N8. Foto: SAJJAD HUSSAIN Vis mere Billede fra New Delhi i Indien, hvor man også har registreret influenzaen H5N8. Foto: SAJJAD HUSSAIN

Restriktionerne indebærer zoner rundt om den smittede farm, hvor andre besætninger bliver underlagt særlige restriktioner.

Inden for en ti kilometer-zone bliver det ikke tilladt at sælge eller flytte æg, høns og andet fjerkræ uden accept fra Fødevarestyrelsen.

Desuden har alle, der ejer fjerkræ, pligt til at registrere deres fugleforhold.

Fødevarestyrelsen oplyser, at influenzaen er meget alvorlig for fugle. Dog kan der i meget sjældne tilfælde opstå smitte hos mennesker ved nær kontakt til smittede dyr.

Dette er rapporteret i udlandet, blandt andet i Rusland, og derfor skal man undgå at røre ved døde, vilde fugle.

Smitte med H5N8 fra menneske til menneske er ikke registreret.

Fødevarestyrelsen forventer, at influenzaen kan sætte en klods om benet i forhold til fjerkræbranchens eksport til lande uden for EU.

I januar i år oplyste Fødevarestyrelsen også, at fundet af H5N8 hos 9000 fjerkræ i en besætning i Viborg sandsynligvis betød, at landene - herunder Japan, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore - ville forlænge importstoppet.

Og det forventes at blive yderligere forlænget efter smitten på Bornholm.