Torsdag triller Nicolai Aagaard ind på Zleep Hotel Aalborg med sin barnevogn.

Han havde nemlig booket et værelse, som hotellet har bekræftet på mail.

Men med det samme, han kommer ind på hotellet, kan han mærke, at noget er galt.

»Jeg er kun lige kommet ind, da jeg kan se, at en ansat på hotellet skynder sig op til receptionisten, og så får jeg at vide, at de ikke kan finde mig i systemet, og ikke har plads,« siger Nicolai Aagaard.

Nicolai Aagard tager rundt i landet og kæmper mod mobning under sloganet »baglæns mod mobning«, hvor han vender mobningen ryggen sammen med skolebørn. Vis mere Nicolai Aagard tager rundt i landet og kæmper mod mobning under sloganet »baglæns mod mobning«, hvor han vender mobningen ryggen sammen med skolebørn.

Oplevelsen var ekstremt hård for Nicolai Aagaard, som var i Aalborg i anledning af sin Danmarksturne mod mobning.

Han har nemlig som barn selv været offer, og på hotellet følte han, at der blev rippet op i de gamle traumer.

»For første gang i lang tid følte jeg mig som et lille barn, der blev mobbet. Det var virkelig hårdt og gjorde meget ondt,« siger Nicolai Aagaard.

Han tror selv, at det enten var hans barnevogn eller tourettes, som fik personalet til at nægte ham overnatning.

»Jeg bruger barnevognen i stedet for en rygsæk, fordi jeg går meget rundt og har dårlig ryg. Desuden har den spejle, så jeg kan orientere mig, når jeg går baglæns mod mobning,« siger Nicolai Aagaard og fortsætter:

»Men jeg ved ikke om det var den eller mine ticks, som gjorde det. Jeg ved bare, at jeg havde taget min bøllehat af, inden jeg gik ind, for at se ordentlig ud. Men det var ikke nok.«

Til Nordjyske bekræfter hotellet selv hele forløbet og erkender, at de har stukket en løgn. De var nemlig ikke fuldt bookede, som de ellers sagde.

Maria Wagner, Zleep Hotels Head of Marketing, beklager episoden og har selv taget kontakt til Nicolai Aagaard.

Zleep Hotel Aalborg erkender, at de har smidt Nicolai Aagard ud og beklaget hændelsen. Vis mere Zleep Hotel Aalborg erkender, at de har smidt Nicolai Aagard ud og beklaget hændelsen.

»Hun ringede til mig fredag, efter jeg havde delt oplevelsen på Facebook, og tilbød mig en gratis overnatning, når jeg kommer tilbage til Aalborg 5. maj.«

Et tilbud, som han har takket ja til, men som han dog se frem til med delt begejstring.

»Jeg vil rigtig gerne tilgive dem. Men det er svært, for man kan ikke bare købe sig fra den her skade. Og jeg kan heller ikke lade vær med at tænke 'hvad nu hvis det var sket for en med færre følgere på Facebook?'«

Nicolai Aagaard har 7,4 tusind medlemmer i sin Facebook-gruppe ‘Baglæns mod mobning’. Her delte han oplevelsen med Zleep Hotel Aalborg i håb om at finde et andet sted at sove.

Han har besøgt flere skoler i Nordjylland, og i starten af maj besøger han landsdelen igen. Vis mere Han har besøgt flere skoler i Nordjylland, og i starten af maj besøger han landsdelen igen.

De mange følgere reagerede med stor harme på hans vegne, og på kort tid faldt hotellets rating på Facebook fra 4,8 til 1,8.

»Jeg blev overrasket over, at folk tog det så nært og gjorde så meget. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Men det handler jo ikke bare om mig, men om at alle mennesker skal behandles ordentligt,« siger Nicolai Aagard.

Hans besøg på skolen i Hirtshals dagen efter det fejlslagne hotelophold var heldigvis anderledes positivt.

»Børnene var så dejlige og søde, og dagen gik rigtig godt.«