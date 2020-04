2,3 millioner personer er medlem af en idrætsforening. Træning er tilpasset hverdagen bedre, lyder forklaring.

Der er historisk mange rundt om i landet, som normalt dyrker sport i en forening.

Således er lige over 2,3 millioner personer i Danmark medlem af en idrætsforening, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Det oplyser Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF), som har opgjort det samlede antal medlemmer på tværs af de to landsdækkende foreninger.

Medlemstilgangen er steget støt over de senere år, men særligt 2019 var et godt år, hvor der kom knap 50.000 nye medlemmer til fordelt ud på Danmarks 11.349 idrætsforeninger.

Fremgangen skyldes, at DGI og DIF har lavet en række tiltag, som gør det nemmere og mere fleksibelt at dyrke sport.

Det er vurderingen fra Niels Nygaard, formand i DIF.

- Det er et spørgsmål om træningstider og træningsformer, hvor vi traditionelt har arbejdet meget med, at man går til træning mandag og onsdag og så til kamp i weekenden.

- Der er mange foreninger, der nu tilrettelægger træningen på en måde, så man nu kan komme mere på tidspunkter, der passer ind i hverdagen, siger Niels Nygaard.

Lige i disse dage kan foreningerne dog ikke bruge de rekordhøje medlemstal til så meget på grund af coronarestriktionerne, der i et forsøg på at stoppe spredningen af coronavirusset har lukket idrætsforeningerne ned.

Dermed går fællesskabet tabt, men det er stadig muligt at holde formen ved lige.

- Der er rigtig mange af vores idrætter, der har udarbejdet øvelser, som man kan dyrke derhjemme. Og så arbejder vi på hurtigst muligt at få gang i foreningsidrætten igen.

- Det er sjovere og mere inspirerende, når man kan gøre det i fællesskab. Og når man indgår i et fællesskab, så er sandsynligheden for, at man møder op til træning og fortsætter med idrætten betydeligt større, siger Niels Nygaard.

Han håber og tror på, at udendørsidrætterne snart kan begynde igen.

Den største sport målt på medlemstal herhjemme er fodbold. Derefter følger gymnastik og svømning. Målet for DGI og DIF er, at over halvdelen af den danske befolkning dyrker idræt i en forening inden 2025.

/ritzau/