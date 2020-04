Det er forbundet med så meget ubehag og smerte for otte-årige Benjamin, at han ikke vil i skole. For det er her, at han er tvunget til at vaske hænder igen og igen.

Den skemalagte håndvask tørrer Benjamins hud ud, og efter blot to dage i skole er hans hænder så medtagne, at han tirsdag indledte dagen i gråd.

»I morges ville han slet ikke af sted i skole. Han græd og blev ved med at lægge sig under dynen. Jeg måtte sige: ‘Det skal du,’ og så kiggede han bare indgående på mig, som om jeg ikke kunne forstå, hvad han sagde,« siger Benjamins mor, Lisbet Bro Clausen.

Hun er en af de forældre, der allerede nu oplever, hvordan Sundhedsstyrelsens retningslinjer har konsekvenser for de børn, der siden sidste uge har kunnet returnere i skole eller dagtilbud.

Her skal børnene mange gange om dagen vaske hænder, og det resulterer nemt i udtørret hud, der sprækker og bløder.

En anden forælder Christina Breinholt Sørensen fortalte søndag, hvordan hendes otte-årige dreng, Konrad, kom hjem med ildrøde og hævede hænder efter talrige besøg ved håndvasken.

Samme billede gør sig gældende for Benjamin, der går i anden klasse.

Lisbet Bro Clausen fortæller, at der på Benjamins skole er fem skemalagte møder med sæbevand mellem klokken 8 og 13.15.

Dertil kommer håndvask, når børnene skifter rum, eller hvis der er toiletbesøg.

For Benjamin betyder det, at huden er ‘gået helt bananas,’ som hans mor udtrykker det.

Lisbet Bro Clausen er selv specialpædagog og forstår fuldt ud nødvendigheden af myndighedernes retningslinjer, der skal minimere corona-smitten.

Men det gør ondt på hende at skulle gennemtrumfe over for hendes søn, at han skal fortsætte med at vaske hænder.

Efter blot to dage i skole er Benjamins hånd helt tørret ud.

»Det strider jo mod ens værdier som mor at få ham til at gøre noget, der gør ondt på ham,« siger hun.

»Vi er blevet nødt til at kontakte lærerne for at fortælle om situationen. Der er jo ingen kære mor, for han skal jo vaske hænder, så vi har aftalt, at han får sin egen creme med, som lærerne skal hjælpe ham med at huske på at få brugt«

Lisbet Bro Clausen fortæller, at Benjamins hænder bliver smurt med fed creme, men hun tvivler på, at det vil være tilstrækkeligt at give cremen med i skole, da lærerne har rigeligt at se til, og Benjamin selv kan have svært ved at huske at få det gjort.

»Bliver det helt galt, kan jeg tænke som mor, at så må han få en fridag,« siger hun og fortæller, at hun også frygter, at de tørre hænder skal udløse et tilfælde af stafylokokker eller streptokokker.

Lisbet Bro Clausen fortæller, at hendes søn græd fordi, han ikke vil i skole, hvor han konstant skal vaske hænder.

Det har familien været ramt af før.

»Når man får sprækkede hænder, er der større risiko for børnesår, som smitter virkelig meget.«

»Og så må han jo slet ikke være der, for så skal han holdes hjemme fra skole,« siger Lisbet Bro Clausen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens instruks til personale på skoler og i dagtilbud skal ansatte, børn og ledsagende voksne vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de ankommer til skolen.

Håndvaskning gentages mindst hver anden time.