Mikkel Borg Bjergsø har fundet en måde at omgå reglen om gæster, der skal bestille bord minimum 30 minutter før ankomst.

Han synes nemlig, at den såkaldte 30-minutters-regel, der er besluttet af et bredt flertal i Folketinget i forbindelse med genåbningsaftalen, er et 'vanvittigt ekstra tiltag'.

»Jeg måtte derfor finde på noget,« siger Mikkel Borg Bjergsø, grundlægger og kreativ direktør i mikrobryggeriet Mikkeller, som har 20 barer og restauranter i Danmark.

Og her opstod ideen til en lille men smart finte for at komme udenom reglen.

»Jeg har booket alle bordene på samtlige Mikkeller-lokationer fra åben til luk de næste 14 dage. Hvis I vil joine, skal I bare sige, at I er med mig/Mikkeller. Så deler jeg gerne en af mine pladser med jer,« skriver han i et opslag på Facebook.

Bjergsø fortæller til B.T., at han har lavet opslaget om, at han har booket alle borde, som en provokation med et glimt i øjet.

»Reglen gør livet ekstremt svært for os. Det er en regel der ikke giver mening rent sundhedsfagligt,« fortæller han.

Ifølge Bjergsø overholder han alle restriktioner i forhold til antal af kunder og krav til afstand. Han afviser desuden, at bordbookinger, der er foretaget af ham selv, bryder reglerne.

Mikkel Borg Bjergsø er grundlægger og kreativ direktør i Mikkeller.

»Vi har jo bare gæster, der har booket bord hele dagen – fra åben til luk. Og det har de ret til,« konstaterer han og påpeger, at 30-minuttersreglen kun er et benspænd og et tegn på mistillid.

»Med de restriktioner, der er i forvejen, viser politikerne mistillid til både erhverv og kunder med reglen om bordbestillingen 30 minutter før ankomst,« siger Bjergsø.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) begrunder krav om bordbestilling med, at eksperterne anbefaler, at genåbningen sker gradvist og forsigtigt.

Til DR sammenligner han reglen med en vej:

»Du kan sammenligne det med en vej. Der er er også nogle gange et bump, som gør, at du ikke kommer til at køre for hurtigt, og det bump er vi nødt til at have i 14 dage, indtil vi forhåbentlig kan åbne helt op«, siger Kollerup til DR.