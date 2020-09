Du går ind på badeværelset, tænder bruseren, og pludselig starter en lille tidtæller med at tælle opad. Fire minutter og 50 sekunder er tiden, du skal slå.

Dette scenarie møder du på Scandic Hotel i Vejle. Hotellet er forsøgshotel for en ny opfindelse, der skal få danskerne hurtigere ud af brusebadet.

Tiden, du skal slå, er den gennemsnitlige badetid for andre gæster på hotellet, og den lille tidtællende sensor i badet skal hjælpe dig med at reducere vandforbruget.

Thomas Munch-Laursen står bag opfindelsen. Han understreger, at få minutters vandbesparelse både er en økonomisk gevinst og godt for klimaet.

Apparatet fortæller dig, hvor lang tid du har brugt på dit brusebad. Foto: Aguardio

»Kort fortalt, så italesætter vi bare badetid. Vi kaster lys over det, og så er det op til dig selv, om du vil skrue ned for tiden,« siger Thomas Munch-Laursen til B.T.

Han er direktør for og medstifter af virksomheden Aguardio. De står bag produktet, der indsamler data, men hverken hyler eller blinker ved lange bade.

En oplysende seddel og den lille tæller har fået gæsterne på Scandic Hotel i Vejle til at reducere tiden under brusehovedet med 20 procent.

Hoteldirektør Michael Fiil Thomsen melder, at gæsterne har reageret positivt på den nye tæller i badet. Han understreger dog, at lange bade ikke er forbudt.

Direktøren for Scandic Hotel i Vejle, Michael Fiil Thomsen, er positiv over for virkningen af tælleren i brusebadet. Foto: Scandic Hotels

»Har du lyst til at tage et bad på 20 minutter, så gør du det. Jeg tror, at det her virker, fordi du hellere vil gøre noget frivilligt end af tvang,« siger han til B.T.

Med det mener han, at sparebrusere sagtens kunne tages i brug, men på hotellet skal gæstens komfort stadig være førsteprioritet.

Enkelte har dog meldt, at tælleren var træls.

»Det har lidt været nogle sortseere. Antallet af klager kan tælles på én hånd,« fortæller hoteldirektøren.

Ville det være smart eller træls med en tæller under dit brusebad?

Thomas Munch-Laursen understreger, at hans produkt ikke kan se, hvem der er i bad. Det er data, der er det vigtige.

»Vi kan se, hvor ofte bruseren tændes og slukkes, og vi kan teste, hvordan et budskab på en badevæg påvirker adfærden og tidsforbruget under bruseren,« siger han.

Indtil videre er Scandic Hotel i Vejle bare et forsøgshotel, og det er ikke noget, der bredes ud i hotelkædens mange andre hoteller.

Aguardio-produktet bruges på hoteller og kollegier, men findes også i private hjem.

Her kan man ifølge Thomas Munch-Laursen spare 365 kroner om året. Det kan man, når én person er et minut hurtigere ude af badet end normalt – hvis man altså tager ét bad om dagen.