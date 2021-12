Julegaver, nytårskrudt og et januarudsalg på den anden side.

Der er nok at bruge penge på de kommende uger, så måske en lønforhøjelse ville lune ekstra i lommen lige nu?

En australsk jobsøgningsportal kommer med en række gode råd til, hvordan du for overbevist din chef om, at der skal lidt mere kontant påskønnelse din vej.

På sitet Seek kommer jobsøgningseksperten Andrew Brushfield med en række gode råd til, hvordan du får mere i løn. Og i den forbindelse også først og fremmest, hvordan du scorer drømmejobbet.

»Jo mere eftertragtede dine kompetencer er, jo mere tilbøjelig vil en chef være for at sikre sig din underskrift.«

»Hvis du skal bede om en højere startløn, så skal du være i stand til at kunne forklare klart – ideelt med dokumentation og eksempler – hvorfor det giver mening at betale dig mere end gennemsnittet,« siger han.

I den forbindelse spiller både erfaring, kvalifikationer og uddannelsesniveau vigtige roller, understreger han, men også dine konkrete resultater og kendskab til branchen er vigtig.

Helt overordnet har eksperten fem gode råd til dig, der vil have mere i løn:

1. Vær forberedt.

Undersøg lønniveauet i din branche. Hvad får andre medarbejdere i lignende stillinger og på samme niveau?

»Klæd dig selv ordentlig på, ved at søge informationer fra dem du kender i branchen. Tjek lønniveauet og find din markedsværdi,« siger Brushfield.

»Hvis du laver research, er du bedre rustet til at forhandle.«

2. Nævn ikke et tal men et niveau

Hvis du bliver bedt om selv at komme med et udspil til løn, så lad være med at nævne et specifikt beløb, lyder rådet.

Sig heller i hvilket niveau, du forestiller dig, at de løn skal ligge inden for. På den måde undgår du nemlig at låse dig fast på et bestemt beløb.

»Du skal efterlade noget rum til at forhandle indenfor, hvis arbejdsgiveren tilbyder dig noget, der ligger lavere end dine forventninger,« siger Brushfield.

3. Vær realistisk

Det kan være fristende at komme med et frisk bud, men den australske ekspert råder alligevel til, at man kommer med et realistisk lønudspil, når man sidder i ansættelsessituationen. Ellers risikerer du bare, at chefen helt dropper at ansætte dig og vælger en anden.

4. Løn er ikke bare løn

Hvis du ikke kan rokke tallet på lønchecken, så overvej, om du har andre muligheder for gode eller frihed.

Aflønning kan nemlig også være andet en penge, påpeger eksperten.

Så tænk i muligheder for at få frynsegoder, fleksibilitet eller ekstra fridage.

Vælg det rigtige tidspunkt

Uanset om du er nyansat eller ældre i gårde, gælder det om at forhandle løn på det rigtige tidspunkt.

Hvis der er tale om et nyt job, er det sandsynligvis først, når arbejdsgiveren har besluttet, at det er dig, de vil have, at samtalen falder på løn.

Og rådene er nogenlunde de samme for medarbejdere, der allerede er i virksomheden.

Her råder eksperten til, at du danner dig et overblik over, hvad du har præsteret de seneste 12 måneder.

»Kom med konkrete eksempler på, hvorfor du fortjener en højere løn, som for eksempel hvordan din indsats har gavnet firmaet, og hvilke resultater du har skabt,« siger Brushfield.