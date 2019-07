Flere sorteringsmuligheder er blandt andet årsag til, at mere affald bliver genanvendt end tidligere.

Madaffald, plastik, pap og metal bliver sorteret i højere grad af borgerne, og på genbrugspladserne bliver der sorteret affald som aldrig før.

Det viser en ny kortlægning hos Dansk Affaldsforening.

De danske kommuner genanvender dermed mere og mere husholdningsaffald.

- Det er et udtryk for, at man i kommunerne har taget den cirkulære økonomi til sig og har fundet flere sorteringsmuligheder, siger Konstitueret direktør i Dansk Affaldsforening Mikkel Brandrup.

Af nye sorteringsmuligheder peger Mikkel Brandrup på, at nogle kommuner har bemandet containeren til småt brændbart eller gjort indkastet mindre, så det er sværere at smide store genstande ud.

Andre kommuner har placeret containeren længst væk på genbrugspladsen eller sågar sat lås på.

- Det, der tidligere blev sorteret i småt brændbart, ryger i andre containere. Det kan være træ, metal eller plastisk, der bliver genanvendt.

- Resten - småt brændbart - udnyttes som energi til el- og fjernvarme, siger Mikkel Brandrup.

Ifølge direktøren bliver mindre end 15 procent til ny energi i form af el og fjernvarme.

De seneste tal fra Miljøstyrelsen viser også, at danskerne bliver bedre til at genanvende affald. Mængden af affald, der bliver sorteret til genanvendelse, er på seks år steget fra 37 procent i 2011 til 48 procent i 2016.

/ritzau/