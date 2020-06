Regeringen lægger op til gratis færgeture for bløde trafikanter i juli. Småøernes formand vil hellere vente.

Regeringen vil gøre overfarten på 49 sejlruter gratis for cyklister og gående som en del af en kommende sommerpakke.

Det vil ifølge Transport- og Boligministeriet gælde indenrigs sejladser som for eksempel Hou-Tunø samt Esbjerg-Fanø.

Men også på de længere overfarter som Aarhus-Sjællands Odde samt Køge-Rønne lægges der op til gratis sejlads for bløde trafikanter.

Regeringen lægger op til, at initiativet skal gælde i juli.

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, kvitterer for forslaget.

Men det ville ifølge formanden være mest hensigtsmæssigt, hvis det blev gældende efter skolernes sommerferie.

- Vi er rigtige glade for, at man har tænkt øerne ind i en kommende sommerpakke.

- Men vi vil foreslå, at man skyder det til august og september - altså efter skolernes sommerferie.

- Det er her, der er mest brug for det, siger Dorthe Winther.

Ud fra de foreliggende bookinger er der ifølge øernes formand godt fyldt op på øerne i juli.

Det skyldes, at mange danskere vælger at holde sommerferien herhjemme.

- Og turistaktørerne på mange småøer har ikke umiddelbart mulighed for at skrue op for kapaciteten, siger Dorthe Winther.

Hun peger også på, at det kan blive et problem for øboerne at komme frem og tilbage i juli, hvis det er her, det store træk på færgeruterne kommer til at ligge.

Øernes formand ser det som et kærkomment plaster på såret for turismen på småøerne.

- Jeg tror bestemt, at det kan være med til at bevare nogle arbejdspladser - og måske skabe nogle nye.

- Vores turisterhverv skulle jo have startet sæsonen i påsken. Mange har 20 procent af omsætningen i perioden fra påske til sommer, og den mangler de nu.

- Det kan ikke umiddelbart indhentes i juli, fordi man ikke bare kan skrue op for kapaciteten.

- Så det at få en god eftersæson i august-september kan gøre en forskel for turisterhvervet, så erhvervet overlever og kan åbne igen til næste år.

Men transportminister Benny Engelbrecht (S) står dog fast på, at det skal gælde i juli, når danskerne holder ferie.

- Det ene aspekt er, at vi i skolernes sommerferie gerne vil sikre at kunne give nogle muligheder til danskerne for at holde ferie i Danmark.

- Samtidig vil vi gerne sikre, at det sker i landdistrikterne og på vores øer.

- Medmindre man flytter skolernes ferie til et andet tidspunkt, så er de to ting jo uløseligt forbundet, siger han til DR.

Der forhandles i denne uge på Christiansborg om forslaget.

/ritzau/