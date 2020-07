Fra Fur over Fanø og hele vejen til Fejø.

Mange små øer rundt om i Danmark oplever, at der er rygende travlt, og at man må sende gæster videre uden at kunne finde plads i restauranter og på hotelværelser.

Café på Herrens Mark på Fur

Jørgen Christiansen kan slet ikke få armene ned. I hans café, som han ejer og leder sammen med sin kæreste, Lisbeth Christensen, er der fyldt med liv.

»Vi har udsolgt og har et overskud på 50 procent,« lyder det fra den begejstrede ejer.

Jørgen Christiansen siger, at de oplever dobbelt så høj indtjening, som de havde sidste år. Foto: Foto: privat Vis mere Jørgen Christiansen siger, at de oplever dobbelt så høj indtjening, som de havde sidste år. Foto: Foto: privat

Han fortæller, at han og kæresten har haft caféen i fire sæsoner, og de har aldrig oplevet noget lignende. Flere kommer og banker på forgæves, men der er et godt sammenhold mellem spisestederne på øen, og han forsøger så vidt muligt at hjælpe folk videre.

På stedet har de både café, hvor de serverer især pandekager for gæsterne, og så har de også både en bed and breakfast og en keramikbutik. Det er dog ikke kun på bundlinjen, der er positive nyheder.

»Folk er glade. De er her meget længere, end de plejer at være. Folk besøger normalt Fur i to dage, men nu bliver de her tre, fire og fem dage, og man kan simpelthen se, hvordan skuldrene sænkes rundt omkring lige nu,« fortæller han. En sideeffekt af corona-nedlukningen.

For ham selv bliver skuldre og resten af kroppen til gengæld brugt til at arbejde igennem.

»Nogle dage vurderer man, om man skal bruge seks timer på at sove, eller kun fem timer og så få sig noget aftensmad,« lyder det fra ham. Han fortæller, at han har måttet hyre ekstra personale ind.

De glade danskere, der er myldret ud i det genåbnede coronaland, er gode til at gå videre hurtigere, end de normalt ville have gjort, når der er fyldt i caféen. På den måde er der flere, der kan nå at blive serviceret i løbet af en dag, lyder det fra Christiansen.

Kernegaarden på Fejø

På Kernegaarden, som ligger et godt stykke væk fra havnen på Fejø, oplever man også, at det myldrer til med kunder.

»Vi har været nødt til at rydde hele garagen og sætte stole op derude,« lyder det fra Kai Winter, som sammen med konen, Anita Winter, ejer Kernegaarden.

Kai og Anita Winter har også oplevet flere kunder, og de siger, det er det samme over hele Fejø. (Arkivfoto) Foto: Mikkel Møller Jørgensen Vis mere Kai og Anita Winter har også oplevet flere kunder, og de siger, det er det samme over hele Fejø. (Arkivfoto) Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Han fortæller, at de har måttet afvise folk, som er taget syv kilometer ud til deres sted. I de tilfælde må de skuffe kunderne, men ellers så har de opkevet en god stemning, lyder det fra Winter, der også siger, at man kan følge med på deres hjemmeside, hvis man er nervøs for at gå forgæves.

»Folk er generelt rigtig glade, og der er en god stemning. Vi har en god omsætning,« siger han videre.

Han siger, at det er over hele øen, at der er stuvende fuld, ligesom man også oplever det på Fur.

Nørby Kro på Fanø

På Fanø oplever man også et kæmpe rykind af gæster. Faktisk så mange, at glæden ikke er helt udelt, lyder det fra kroforpagteren på Nørby Kro, Thomas Element.

Thomas Element og hans kæreste oplever at må afvise så mange kunder, at det er frustrerende. Foto: Foto: Privat Vis mere Thomas Element og hans kæreste oplever at må afvise så mange kunder, at det er frustrerende. Foto: Foto: Privat

»Vi har helt klart øget trafik. Faktisk er det sådan, at vi ikke helt kan kapere det,« siger han.

Dagligt må han afvise flere gæster, og det sker, selvom han har hyret ekstra personale ind. Han er glad for den øgede omsætning, men kan ikke sige sig fri for at være frustreret over ikke at kunne hjælpe de mange besøgende, der viser interesse.

Han overtog kroen 8 marts, og han siger, at det har været noget af en anderledes start, han har været kastet ud i.

»Jeg har da været nervøs. Det kan jeg ikke benægte,« siger han og indrømmer også, han frygter en anden bølge. Deres kalender melder booket langt forbi sommeren, og interesserede kunder, må vente til oktober og september, før de kan overnatte på Nørby Kro.

Ikke alle oplever samme tendens

I Gudhjem på Bornholm ligger det solgule Jantzens Hotel midt i byen, og her er det en sommer, der i hvert fald i juli måned ligner så mange andre.

»Vi har altid meget travlt her lige i højsæsonen. Så der kan vi ikke rigtig mærke en forskel, men måske oplever jeg en nedgang, hvis du ringer til mig i august,« siger Andreas Schmidt, der har haft hotellet i 24 år.

Det samme gør sig gældende for Thunø kroen, der er ejet af Jan Heitmann. Han siger, det er nu er en sommersæson som enhver anden.

»Måske det er fordi, at vi ligger et stykke fra land, så oplever vi et andet mønster, end de øer, som ligger tættere på fastlandet,« siger han, inden han forklarer, at både omsætning og efterspørgsel svarer til somrene før 2020, og coronaen var en realitet.