Malene Sundberg Simonsens kæreste har fået bøde på 2.500 kroner for at tage kort ophold med parrets søn. Hun er skuffet og vred over politiets håndtering.

Flere børnefamilier har fået bøder på 2.500 kroner, siden opholdsforbuddet på Islands Brygge trådte i kraft lørdag aften klokken 21, skriver TV 2 Lorry.

Malene Sundberg Simonsen er mor til to, og hendes kæreste fik søndag formiddag en bøde på 2.500 kroner, mens han var på skaterbanen med parrets fireårige søn.

Kæresten står i zonen, hvor der er opholdsforbud, men han kan ikke se, at der er opholdsforbud, fordi der ikke står opholdsforbud på begge sider af skiltet.

Malene Sundberg Simonsens savner hensyn og situationsfornemmelse fra politiets side, efter der er kommet opholdsforbudszone på Islands Brygge. Foto: TV 2 Lorry Vis mere Malene Sundberg Simonsens savner hensyn og situationsfornemmelse fra politiets side, efter der er kommet opholdsforbudszone på Islands Brygge. Foto: TV 2 Lorry

»Han kan ikke se, at der på den modsatte side af skiltet står opholdsforbud. For det gør der ikke fra den vinkel, hvor han sidder,« siger Malene Sundberg Simonsen, som har boet på Bryggen i fem år, til TV 2 Lorry.

Malene Sundberg Simonsen er vred og skuffet over politiets håndtering.

»Jeg er decideret målløs, sur og chokeret, fordi jeg synes, det er helt forkert at gå sådan til angreb på de lokale beboere og småbørnsfamilier på Bryggen, som benytter arealerne. Jeg synes, at en advarsel havde været på sin plads,« siger hun.

Er det ikke fair, at de udsteder en bøde - alle er vel lige for loven uanset, om man er ung eller børnefamilie?

»Jo, det er det i og for sig, men senere på dagen ser vi, hvor vi sejler en tur i havnen, at de venligt eskorterer folk videre,« siger hun.

Malene Sundberg Simonsen og hendes kæreste har fulgt med i regeringens retningslinjer, men de var ikke opdateret søndag morgen.

»Vi havde simpelthen ikke fået set nyheder den morgen, hvor min kæreste gik ud for at lege med vores søn.«

Er det så ikke jeres egen skyld, at I har fået en bøde?

»Jo, det kan man godt sige, fordi vi har overtrådt et forbud. Men omvendt så synes jeg også, at det er en meget hård tilgang til borgerne og specielt fordi, at vi, som familie, har fulgt de retningslinjer, som regeringen har sat,« siger hun.

Malene Sundberg Simonsens familie er ikke den eneste børnefamilier på Islands Brygge, der har fået bøder på grund af opholdsforbuddet. Blandt andre fik småbørnsmor Helena Sylvest Plichta også en bøde søndag.

»Jeg bliver så chokeret over det og begynder faktisk at græde, og så siger de - at de godt kan forstå, jeg bliver ked af det, men sådan var reglerne,« siger hun til TV 2.

Flere politikere går nu ind i kampen for, at lokale skal kunne leve deres normale liv.

Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet vil tage sagen op i Folketingets retsudvalg tirsdag.

»Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi i Folketingets retsudvalg får en god dialog med Københavns Politi om, at børn selvfølgelig ikke skal være ofre for det her. Så børn, sammen med deres forældre, kan benytte arealer, og så skal vi selvfølgelig stadig slå hårdt ned på dem, der ikke kan finde ud af det,« siger Lars Aslan Rasmussen til TV 2 Lorry.

Jens Rohde fra Radikale Venstre mener, at politiets bødeuddeling til børnefamilier er over stregen.

»Jeg mener aldrig, at det har været tanken med de beføjelser politiet har fået, at de skal slå hårdt ned, hvis en mor har behov for at give sine børn et hvil på en bænk. Det er jo alt rigeligt at sige: 'Ved I hvad, det er ikke så godt, I er her - I må hellere forlade stedet',« siger han til TV 2 Lorry.

Malene Sundberg Simonsen savner situationsfornemmelse fra politiet side.

»Hvis man som borger sætter sig imod det her, så er det klart, at man selvfølgelig skal have en bøde, men min kæreste erkender, at han ikke er klar over, at forbuddet findes, og han forlader stedet med det samme,« siger hun.

Men trods kritik står Københavns Politi fast på deres håndtering og ændrer ikke fremgangsmåden.

»Hvert enkelt tilfælde vil blive vurderet af den politimand, der står dernede, men udgangspunktet er, at hvis man tager ophold, hvor der er opholdsforbud, vil man blive sigtet,« siger Paw Kaltoft, politiinspektør hos Københavns Politi til TV 2 Lorry.