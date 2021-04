Tirsdag får mindre indkøbscentre lov til at genåbne. Flere regner ikke med at blive væltet bagover af kunder.

Tirsdag bliver det igen muligt at handle i butikkerne i nogle af landets mindste indkøbscentre.

Det sker i forbindelse med, at indkøbscentre på under 15.000 kvadratmeter får lov til at genåbne som led i den trinvise genåbning af Danmark.

Blandt andet bliver det igen muligt at handle i samtlige butikker i centre som Hvidovre C og Nørrebro Bycenter.

Det har stor betydning for såvel centret som de butikker, der har lejet sig ind i centrets lokaler. Det fortæller Christian Schreiber, center manager for Hvidovre C og Nørrebro Bycenter.

»Det er selvfølgelig meget afgørende. Især for vores lejere, som for manges vedkommende har været nedlukket i en efterhånden lang periode og har måttet vente på hjælpepakker og så videre.«

»Så alle, inklusive os, glæder sig utrolig meget til at åbne igen, få en normal drift og invitere vores kunder indenfor,« siger Christian Schreiber.

Selv om landets indkøbscentre blev bedt om at lukke i december sidste år, så har enkelte butikker alligevel kunnet holde åbent i centrene.

Det drejer sig om essentielle butikker som eksempelvis fødevarebutikker og apoteker.

Men fra tirsdag må alle de andre butikker også åbne igen og begynde at tage imod kunder.

Christian Schreiber forventer dog ikke, at det betyder, at der tirsdag kommer ekstraordinært mange kunder.

»Jeg håber selvfølgelig, at alle vores faste kunder kommer tilbage og har savnet os.«

»Men man har jo set, at resten af Danmark næsten har haft åbent i en lille måneds tid. Så jeg forventer egentlig ikke, at der kommer noget stort pres på kapaciteten,« siger han.

Heller ikke i Helsingør Bycenter, der ligeledes må genåbne fra tirsdag, er der forventning om et ekstraordinært stort rykind af kunder.

»Det er ikke den forventning, jeg har,« siger Vibeke Qvist, center manager for Helsingør Bycenter.

»Men vi håber selvfølgelig, at vores kunder har savnet os, og at de rigtig gerne vil komme og besøge vores center og butikker,« tilføjer hun.

Selv om de mindre indkøbscentre får lov til at genåbne tirsdag, vil det stadig ske med visse krav.

Blandt andet er der et loft over, hvor mange kunder der må være i centrene af gangen, og der skal også bæres mundbind både i og udenfor butikkerne.

/ritzau/