Tusindvis af gule klumper er skyllet op på Vestkystens hvide strand og forurener flere kilometer af kysten med et ukendt kemikalie.

Det er i denne uge derfor måske mere oplagt at kalde den lille fiskeriby i Vestjylland for Gule Sande fremfor det oprindelige Hvide Sande.

I disse dage møder turister eller byens få tusinde indbyggere nemlig et særsyn, som strækker sig 30 kilometer langs kysten.

»Det ligner, at der er blevet drysset gult popcorn ud over stranden,« fortæller Gunner Høgsbjerg, der har et sommerhus i området.

Fra Hvide Sande til Vedersø Klit er stranden blevet forurenet af små klumper af paraffin, der er et vokslignende stof, som olieskibene renser deres tanke med.

Det er ikke første gang, at paraffin er skyllet ind på vestkysten, men denne gang indeholder klumperne et ukendt kemikalie, som gør klumperne gule.

Efter aftale med Naturstyrelsen har afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommune ifølge TV Midtvest stået for at indsamle prøver af det ukendte stof, der nu skal undersøges nærmere på det fælleskommunale affaldsselskab.

Dele af det gule materiale er allerede blevet fjernet, men oprydningsarbejdet har sine udfordringer.

Små, gule klumper af paraffin med et ukendt kemikale er skyllet op på vestkysten. Foto: Gunner Høgsbjerg Vis mere Små, gule klumper af paraffin med et ukendt kemikale er skyllet op på vestkysten. Foto: Gunner Høgsbjerg

For de små gule klumper er både fine, smuldrende og lette, og det gør, at der også bliver fjernet en masse sand i processen.

En ting er dog sikker. Det små klumper hører ikke til i sandet på den danske vestkyst, som er kendt for sine badestrande og naturområder.

»Det er hammer-træls, at der stadig er skibe, der mener, at de bare kan udlede sådan noget i havet. Vi har i kommunen stor fokus på at have en ren strand, og sådan en forurening kan godt give noget bekymring hos vores gæster. Dertil kommer, at vi bruger en masse penge på oprensning og håndtering,« siger Kristian Korsholm til TV Midtvest.

Paraffin er et olieprodukt, som bliver anvendt i både kosmetik og stearinlys. Olieskibe bruger også paraffin, som er lovligt at dumpe i Nordsøen, hvis skibet er 12 sømil fra kysten.

Det er dyrt at fjerne paraffin fra kysten, og selvom materialet ikke er giftigt i sig selv, smelter det nemt og udgør en fare for kystens dyreliv.

Ifølge DR viser tal fra kommunernes internationale miljøorganisation, KIMO, at der mellem 2012 og 2015 har været skyllet paraffin op på den jyske vestkyst 31 gange.