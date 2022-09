Lyt til artiklen

»Det er som at få en våd vaskeklud i hovedet. Det er ufatteligt og ikke korrekt. Og jeg har aldrig oplevet noget lignende.«

Sådan siger Michael Andreasen, en boligejer, der er kommet i problemer, til DR.

Ejere af op mod 94.000 boliger er nemlig blevet snydt for vigtige informationer i forbindelse med nye ejendomsvurderinger af deres boliger.

Mange har fået nye vurderinger sendt i deres e-Boks, men ikke en helt central information om vurderingerne:

Nemlig, at man kun har fire uger til at rette i dem, hvis noget ikke stemmer. Og så har der været problemer med links, der ikke virker.

Det har ført til, at folk som Michael Andreasen for eksempel pludselig ikke kan få rettet en fejl i ejendomsvurderingen og bliver krævet 1.100 kroner for at klage til skattevæsnet.

Før sendte Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet nemlig alle informationer gennem e-Boks, men i foråret skiftede man til en ren digital løsning, hvor styrelsen kun sender et link og en kort besked. Og hvis linket ikke virker, så kan det være helt umuligt at tilgå ejendomsvurderingen - og beskeden om, at det skal klares inden for de fire uger.

Ifølge DR har Vurderingsstyrelsen bekræftet, at de er bekendt med problemet, men alligevel er sager som Michael Andreasens flere gange blevet afvist.