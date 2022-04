Globale udfordringer med forsyningskæden – og dermed tomme hylder – har nu fået den tyske discountkæde Lidl til at sige, nok er nok.

Ganske usædvanligt har discountkæden nemlig besluttet at tage sagen i egen hånd, idet de har valgt at oprette deres helt eget rederi.

Det skriver Finans.dk.

»Det er et vigtigt led i sikringen af vores forsyningskæder og tilgængeligheden af varer i vores butikker,« lyder det i et skriftligt svar fra indkøbsdirektør Rasmus Pape.

Den alternative metode fra Lidl kommer i kølvandet på, at der under coronapandemien har været en enorm efterspørgsel på varer samtidig med, at flere store nøglehavne har været påvirket af nedlukninger.

Situationen skabte nemlig flaskehalsproblemer i både Europa, USA og Kina og bevirkede til, at der var mangel på cointaninerplads og fragtpriserne steg til vejrs. Og derfor vil Lidl nu have sine egne skibe, der kan sikre, at der igen er varer på hylderne.

Spørger man Peter Sand, der er chefanalytiker i konsulentvirksomheden Xeneta, som rådgiver kunder om søfragt, er Lidls beslutning et udtryk for frustration.

For selvom han godt kan forstå, at virksomheden har valgt at oprette deres eget rederi, tror han hurtigt, de vil opdage, at det faktisk er »super svært«.

Lidl er dog ikke den første virksomhed, der har valgt at oprette sit eget rederi som følge af coronapandemiens konsekvenser.

Ifølge branchemediet Tradewinds har store detailgiganter som IKEA og Walmart benyttet sig af selvsamme metode.