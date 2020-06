Det skal være slut med lapdances, pengesedler i trusserne og private danserum på Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune har nemlig valgt ikke at forlænge bevillingerne til to stripklubber på den kendte gade i 'Nordens Paris'.

Det skriver TV 2 Nord.

De to klubber har lige nu bevillinger til og med henholdsvis 2023 og 2025, men herefter kan de altså ikke længere drive stripklub.

»Jomfru Ane Gade er et stærkt koncentreret restaurations- og nattelivsområde med mange unge gæster. I Bevillingsnævnet er vi enige om, at vi ønsker at fastholde områdets nuværende karakter som forlystelsesgade med diskoteker og værtshuse. Vi ønsker med andre ord ikke en udvikling, hvor striptease og nøgendans dominerer,« siger Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune, i en pressemeddelelse.

Kommunens beslutninger kommer blandt andet på baggrund af en række afsløringer fra TV 2 Nord, hvor videooptagelser også viste, at der på stripklubberne på Jomfru Ane Gade bliver lavet private striphows.

Dengang kunne de lokale fortælle, at de var bekymrede for, at Jomfru Ane Gade kan ende med at blive en regulær sexgade.

»Det her, vi kan se på videoklippet, er måske at gå lidt over grænsen. Det er lidt vildere end det, man havde forestillet sig, sagde en lokal, Lasse Haldrup, dengang til TV2 Nord.