Selvom sommeren knap er begyndt, ser den allerede særdeles lovende ud for en række københavnere.

Gennem længere tid har beboere på særligt Islands Brygge og Nørrebro været plaget af tunge baslyde fra de populære Soundbokse, der flittigt har været brugt til udendørs fester om sommeren de seneste år. Men et nyt sæt regler skal nu sikre, at beboerne i tre områder i København kan få deres nattesøvn.

Her bliver al musik, der spilles fra højttalere, nemlig forbudt søndag til torsdag fra klokken 20 og fredag og lørdag fra klokken 22. Det skriver TV 2 Lorry, som har talt med Københavns Kommune.

Forbuddet gælder i Haveparken på Islands Brygge, Hørsholmparken på Nørrebro og en del af Fælledparken.

Det er Teknik- og Miljøudvalget i kommunen, der har vedtaget reglerne, og de er et resultat af en større støjplan, som skal forsøge at give plads til både beboerne og de festglade.

Det er nu op til Københavns Politi at sikre, at reglerne bliver overholdt. Der har ifølge TV 2 Lorry tidligere været kritik af, at betjentene var for tilbageholdene med bødeblokken, men tiltroen er stadig intakt hos chefen for kommunens støjenhed.

»Forudsætningen for at de kan håndhæves er, at der bliver skiltet ordentligt, og at politiet har godkendt ordensreglerne. Det har de gjort. Det er derfor, at vi går ud med reglerne nu og får dem sat op på de her tre steder,« siger Søren Geert Nielsen til TV 2 Lorry.

Bøden for at overskride forbuddet ligger på omkring 1.500 kroner. Politiet kan også konfiskere højtaleranlægget.