Har du ofte et stykke snus under læben eller en cigaret mellem fingrene?

Så er der nu et sted mindre, du kan færdes i Gladsaxe kommune.

Kommunen har nemlig sat skilte med teksten 'Tak fordi du ikke ryger eller bruger snus på vores idrætsanlæg' op ved idrætsanlæggene.

Ifølge Dorthe Wichmand Müller, der er formand for kommunens Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, bunder initiativet i et ønske om at skabe en røgfri generation i Gladsaxe:

»Røgfri idrætstid er et vigtigt skridt i retningen af skabe flere røgfrie miljøer. Og det handler i høj grad om at begrænse de unges brug af tobak og nikotinholdige produkter i bred forstand.«

»For eksempel snus, der særligt er et problem inden for visse idrætsgrene,« siger hun i en pressemeddelelse.

De nye skilte skal ses som næste led i kommunens strategi om at blive en af de første røgfrie kommuner i landet.

Gladsaxe Kommune har nemlig i forvejen et forbud mod rygning på skoler, legepladser og arbejdspladser.