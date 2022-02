De rigeste i hovedstadsområdet har været hurtige til at udnytte kæmpe skatterabatter på luksus-hybridbiler.

Velhaverne har kunnet spare hundredtusinder af kroner på køb af nye biler på grund af afgiftslettelser, men det skal være slut så snart som muligt, hvis det står til Enhedslisten.

For hybridbilerne har vist sig ikke at være grønne i praksis, og derfor er rabatten til særligt de rigeste meningsløs, lyder det fra transportordfører Henning Hyllested.

»Jeg var chokeret over at læse, at sådan en BMW X5 kan købes flere hundrede tusind kroner billigere, hvis det er en hybridversion. Det er grotesk i mine øjne,« siger han.

Henning Hyllested (EL) vil have ændret bilaftale fra 2020 hurtigst muligt.

Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at hybridbiler udleder rundt regnet dobbelt så meget CO₂ som tilladt. Og at CO₂-udledningen kan blive endnu større, når der er tale om biler i luksussegmentet.

Som B.T. har kunnet fortælle, har velhaverne i højere grad end den generelle hybridejer fået gavn af skatterabatterne, og det sætter for Henning Hyllested blot endnu en streg under, at bilaftalen fra december 2020 skal laves om.

»Nu viser det sig, at skatterabatterne til hybridbilejerne samtidig er et voldsomt tilskud til det allermest rige. Det gør det bare endnu mere grotesk. Den aftale skal ændres.«

Fredag fik skatteministeriet ny chef, da Morten Bødskov som følge af en regeringsrokade flyttede ud, og den hidtidige politiske ordfører Jeppe Bruus rykkede ind.

Her er de riges foretrukne luksusbil BMW X5 = 176 eksemplarer Porsche Taycan = 99 eksemplarer Volvo XC90 = 80 eksemplarer BMW 4 = 75 eksemplarer Mercedes GLE = 48 eksemplarer Porsche Panamera = 47 eksemplarer Kilde: De Danske Bilimportører

Torsdag skal han i samråd om sagen.

»Jeg har faktisk en forventning om, at Jeppe Bruus indkalder forligspartierne til forhandlinger om en ny aftale,« siger Henning Hyllested og fortsætter:

»Det er nu klart bekræftet, at en hybridbil ikke er en grøn bil. Så aftalen skal genåbnes, og vi skal have ændret afgifterne på hybridbilerne så hurtigt som muligt.«

Der tages i den eksisterende aftale højde for, at rabatterne til hybridbiler nedtrappes, og der bliver nu solgt flere elbiler end hybrider. Er det ikke et problem, der bare går i sig selv?

»Vi synes, at det haster. Der er brugt fire milliarder kroner på skatterabatter til ingen verdens nytte. Så problemet er, at vi har travlt. Afgiftslempelserne skal udfases hurtigst muligt, og kunne det ske allerede i 2022, så ingen alarm fra mig.«