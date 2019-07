På praktikcenteret EUC Sjælland fjernes damekalendere for at lokke flere kvinder til uddannelserne.

Hvide silhuetter afslører, at noget firkantet tidligere har pyntet væggene på smedeværkstedet på praktikstedet på EUC Sjælland i Haslev.

- Det er dér, hvor der tidligere hang damekalendere med nøgne damer på. Man kan se, at slibestøvet ikke har ramt de steder, hvor kalenderne har hængt, fortæller klejnsmedlærling Jonas Paulsen, mens han peger på de hvide firkanter.

Det er nemlig slut med at have billeder af struttende bryster og letpåklædte damer hængende på værkstederne i praktikcenteret, det skriver DR Sjælland.

Beslutningen er taget i et forsøg på at gøre det mere tåleligt for unge kvinder at gå på erhvervsskole, og hensigten er at skabe en tryg kultur for de kvinder, som vælger at blive håndværkere, fortæller leder af praktikcenteret i Haslev Karin Parbst.

- Når man skal forholde sig til afklædte pornoficerede kvinder på sin arbejdsplads, så kan det være ubehageligt at være kvinde på den arbejdsplads. Derfor har vi valgt at tage dem ned, siger hun.

Karin Parbst mener, at hvis værkstedsvæggene skulle være pyntet med afklædte personer, skulle man også repræsentere alles seksualitet.

- Men vi er ikke et seksualiseringscenter. Vi er et praktikcenter. Det hører ikke rigtig hjemme her, understreger hun.

Ifølge hende kan det være anstrengende for kvinder at skulle forholde sig til de afklædte kvinder på deres arbejdsplads, og at kvindekønnet associeres med porno.

- Desuden hænger det også i mange skurvogne, og nu har jeg selv arbejdet som håndværker, og det er lidt underligt at skulle forholde sig til at kigge på en fisse, mens man spiser sin mad.

De unge kvinder skal også kunne være på værkstedet uden at føle sig stødt, understreger Karin Parbst.

- Når man vælger et fag, så vælger man også en kultur. De fag, som vælger at have sådan nogle plakater hængende, vælger også, at der både er mænd og kvinder, som ikke ønsker at være i de fag. Så skærer man en masse mangfoldighed fra, siger Karin Parbst til DR Sjælland.

At kvinder skulle vælge erhvervsuddannelserne fra på grund af nogle billeder på væggene, tror klejnsmedlærlingen Jonas Paulsen ikke på.

- Nu har jeg kun mødt nogle få kvinder inden for denne branche, og de har været ligeglade med, at der hænger en nøgen dame på væggen, siger han.

Alligevel mener han, at det er en fin regel, som er indført i praktikcenteret.

- På en måde synes jeg også, at det er okay. Der er nok nogle kvinder, der finder det diskriminerende, lyder det fra Jonas Paulsen, der dog understreger, at det er begrænset, hvor mange kvinder der har sin daglige gang i smedeværkstedet.

Derudover mener han, at det ikke er en nødvendighed at have nøgne damer hængende på værkstedsvæggen.

- Man har jo telefoner på sig i dag, så hvis man har brug for at se en nøgen dame, kan man jo gå på nettet, siger han med et smil.

Direktør i Danske Erhvervsskoler Lars Konuv er i enig, at det hører til fortiden at have billeder af afklædte kvinder hængende på arbejdspladsen.

- Tiden er vel rendt fra den slags. Førhen hang der på ethvert kontor i de mere mandsdominerede fag halvnøgne kvinder. Det gør der ikke mere. Det er en tid, man har forladt. Det skal man så også gøre i de brancher, hvor man måske ikke helt er nået dertil endnu.

De nøgne kvinder er fortid, oplever praktikinstruktør i autoværkstedet på EUC Sjælland i Haslev Bekir Hatti Berk, der har arbejdet i autobranchen i 35 år.

- I starten fik man kalenderpiger ind, og de hang alle steder. Men her i de senere år er man gået væk fra det, fordi kunderne kommer ind på værkstederne, og så fremstår man mere professionel, siger han til DR Sjælland.

Byggeriets Kvinderåd anbefalede i januar, at erhvervsskolernes ledelse skal gå forrest og sikre, at lærlinge lærer at indgå i gode fællesskaber og takker nej til en kønsstereotyp skurvognsjargon.