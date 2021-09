Nu er det slut for seks nedslidte, svampebefængte og rådramte pavilloner, der bruges i dagtilbud i Aarhus.

Ved budgetforliget i Aarhus Byråd den 23. september besluttede forligspartnerne nemlig at finde penge til at nedrive og udfase pavillonerne.

Samtidig er der også enighed om i forliget, at pavilloner generelt ikke længere skal tælle med i opgørelsen af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Thomas Medom fra SF, der er rådmand for Børn og Unge glæder sig over beslutningen.

»Jeg er særdeles tilfreds med, at vi nu for alvor får løst problemet med børn i pavilloner. Råd, svamp og skimmel hører selvsagt ikke til i nærheden af børn og medarbejdere, og jeg er meget glad for, at vi nu slipper af med de midlertidige pavilloner,« siger han i en pressemeddelelse.

De seks omtalte pavilloner ligger på adresserne Kappelvænget 46, Klokkerskovvej 13, Karetmagertoften 2, Skejbytoften 232, Bronzealdertoften 1 og Bredevej 2c.

B.T. Aarhus har tidligere beskrevet, at der var begyndende skimmelsvamp, råd i gulvet og svampeskader i de dengang syv »skrøbelige og slidte« pavilloner der blev brugt i flere dagtilbud for børn.

Inden budgetforliget var det allerede besluttet, at en pavillon på Åbyhøjgården 34 skule tages ud af drift i forbindelse med en udbygning af dagtilbud i det vestlige Aarhus.

Budgetforliget sikrer dermed de resterende seks pavilloner. Det glæder Eva Borchorst Mejnertz, der er forkvinde for Børn og Ungeudvalget fra Socialdemokratiet.

»Det er afgørende, at vi tager ansvar for et sundt indeklima, og for at pavillonerne ikke tæller med som rigtige pladser, men kun midlertidige. Det er et vigtigt og helt nødvendigt skridt i den rigtige retning,« siger hun i en pressemeddelelse.

I forliget står der, at erstatningskapaciteten for de midlertidige pavilloner finansieres af midlerne afsat til pladsbehov i Aarhus Kommunes investeringsplan for 2024 til 2033 i takt med, at der er behov for udfasning af pavillonerne.

I planen er der blevet afsat 685 millioner kroner til dagtilbudsbyggeri. Hvis det viser sig, at beløbet ikke dækker behovet for hele perioden, vil det være nødvendigt at regulere på pladsbehovsreserven.