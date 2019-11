Er du en af dem, der fejrer J-dag i aften, kommer du til at kigge langt efter frække nissepiger med kaninører og bjælder om halsen.

Til gengæld bliver snebajerne uddelt af både mænd og kvinder i unisex-nissekostumer, og der er dragqueens med til festen. Traditionen skal følge med tiden, og det har betydet et farvel til nogle af 90’ernes mere lumre tiltag.

»Hvis man skal fastholde en tradition, så skal man justere den løbende, og der var nogle ting, vi gjorde i 90’erne, som vi ikke gør mere,« siger pressechef for Carlsberg Danmark, Kasper Elbjørn.

Fejrede man J-dag i 90’erne, husker man nok de frække nissepiger, druk på en onsdag og øl på gaden.

En af nissepigerne med ører og bjælde om halsen. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere En af nissepigerne med ører og bjælde om halsen. Foto: Martin Sylvest Andersen

Har man været med de seneste år, ved man godt, at J-dag har ændret sig.

Snebajerne serveres ikke længere på åben gade, og det er ikke eventpiger i frække kjoler, som deler dem ud.

Det er derimod ansatte fra Carlsberg og Tuborg, som trækker i det karakteristiske blå og hvide julemandskostume samt nissehue, og der er rift om at få lov til at være en del af festen, fortæller Kasper Elbjørn.

»Alle har lyst, og vi har faktisk en lang venteliste,« siger han.

En af lastbilerne med julebryg og nissemænd og -kvinder i julemandskostume og nissehuer. Foto: Linda Kastrup Vis mere En af lastbilerne med julebryg og nissemænd og -kvinder i julemandskostume og nissehuer. Foto: Linda Kastrup

I år er 350 medarbejdere med til at dele 32.000 flasker julebryg ud. De må selv kun drikke to øl undervejs, men når turen rundt på barer, restauranter og diskoteker er færdig, er der fest med fri bar for alle ‘nisserne’.

Både i år og sidste år har ‘nisserne’ skulle underskrive en ‘code of conduct’, der handler om, hvordan de skal opføre sig i nattelivet, og hvad de skal gøre, hvis de for eksempel oplever chikane.

»Vi har altid haft retningslinjer, men siden sidste år har medarbejderne skulle underskrive dem, så vi var sikre på, at det var frisk i erindringen for alle, der var med,« siger Kasper Elbjørn.

Som en del af at skabe en ny tradition har Carlsberg også inviteret dragqueens til at være en del af festen omkring lanceringen af årets julebryg i København.

Den, det hele handler om. Julebryggen, som du kan smage fra klokken 20.59 i aften. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Den, det hele handler om. Julebryggen, som du kan smage fra klokken 20.59 i aften. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»De har været med i tre til fire år, og de er med igen i år. Det skaber en virkelig god stemning, og det er fedt, de gør ekstra meget ud af det med makeup og så videre,« siger Kasper Elbjørn.

Og selv om det kan være farligt at ændre på en tradition, som J-dag er blevet, så oplever Carlsberg ikke, at danskerne er kede af, at traditionen er blevet mere over end under bæltestedet.

»Vi har aldrig fået en klage. Vi oplever en kæmpe kærlighed til den her juletradition, der er i øjenhøjde med alle danskerne,« siger Kasper Elbjørn.

J-dag går løs i aften klokken 20.59, hvor 61 ruter bliver betjent af 22 lastbiler og 36 busser over hele landet.