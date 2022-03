De første skridt til større bødeindtægter fra ulovlige parkeringer er nu taget for Københavns Kommune.

15 nye parkeringszoner skal etableres i byen, og de første fire er nu undervejs i Sydhavnen, Vanløse, Østerbro og Bispebjerg. Her bliver de lokale nu kaldt til borgermøder om konsekvenserne af de nye p-regler.

Der er tale om nye parkeringszoner, hvor bilister fremover højst må stille bilen i tre timer. Holder bilen længere end det, vanker der bøder. Det er noget, som kommunen har budgetteret med at få millionindtægter fra.

B.T. har tidligere fortalt, at Københavns Kommune fra 2024 og frem forventer at få 28 millioner kroner årligt fra bødeindtægter i de nye parkeringszoner.

Det opvejer med længder udgifterne til blandt andet flere ansatte parkeringsvagter. I alt forventer Københavns Kommune at bruge 17,1 million kroner årligt på drift, fremgår det af budgetaftalen for 2022.

De nye tidsbegrænsede zoner er kommunens våben mod langtidsparkering fra bilpendlere til hovedstaden.

»Det har været et stort ønske for mange københavnere at begrænse langtidsparkering. I Sydhavnen oplever man eksempelvis, at pendlere, der skal videre ind til byen, langtidsparkerer tæt ved områdets togstationer,« siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) i en pressemeddelelse.

»Det er til stor gene lokalt, og derfor er jeg glad for, at vi nu får etableret flere tidsbegrænsede zoner, og jeg håber, at mange københavnere vil komme med input til udkastet til parkeringszoner,« fortsætter hun.

Det er områderne kaldet 'Forslag A-L,' der netop er landet en aftale om at oprette. Grafik: Københavns Kommune Vis mere Det er områderne kaldet 'Forslag A-L,' der netop er landet en aftale om at oprette. Grafik: Københavns Kommune

Der er allerede tre timers tidsbegrænsning i syv områder i København.

Det drejer sig om eksempelvis dele af Bispebjerg og området omkring Lergravsparken metrostation på Amager.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at det er erfaringen, at tidsbegrænsning kan mindske parkeringspresset og antallet af udefrakommende biler i et område – særligt i dagtimerne.

De 15 tidsbegrænsede parkeringszoner skal etableres fra december 2022 til marts 2023.