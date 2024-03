De første 200 elever har taget digital teoriprøve, og nu skal prøveformen udrulles til flere dele af landet.

Det er slut med kuglepen og slides, der vises på en storskærm, når man fremover skal tage teoriprøven for at erhverve kørekort.

Fremover kan det ske digitalt ved hjælp af en touchskærm og headset på Færdselsstyrelsens prøvesteder i Kolding og Esbjerg.

Transportminister Thomas Danielsen (V) har store forventninger til den nye prøveform.

- Fordelen er, at man kan gennemføre prøven i sit eget tempo og gå frem og tilbage mellem spørgsmålene, siger han.

De første 200 elever har siden 30. januar gennemført den digitale teoriprøve, som er en del af transportministerens initiativpakke på kørekortområdet.

I løbet af 2024 kommer yderligere 13 prøvesteder med på vognen, blandt andet Aarhus, Aalborg, Odense og Roskilde.

Til næste år forventer Færdselsstyrelsen, at endnu flere lokationer kan tilbyde den digitale udgave med spørgsmål om vigepligt, blinde vinkler og vejforløb.

Prøven består - ligesom den analoge prøve - af 25 spørgsmål. Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler som for eksempel sin telefon.

Systemet er ifølge transportministeren skruet sådan sammen, at man ikke kan snyde og hente hjælp via nettet.

- Selv om man er hacker, laver vi selvfølgelig et system, hvor man ikke vil kunne koble op og få hjælp via internettet. Det bliver ikke muligt, siger han.

Systemet bygger på erfaringer fra Holland, forklarer ministeren.

- Vi opfinder ikke vores eget IT-system til det her. Det er et system, vi kan se fungerer i Holland.

- Jeg forventer ikke særlige børnesygdomme i forbindelse med udrulningen, men vi gør det etapevist for at sikre, at det fungerer hele vejen igennem, siger Thomas Danielsen.

Han forventer, at flere vil bestå teoriprøven i den digitale udgave, fordi prøven giver mulighed for, at man kan gå tilbage til ubesvarede spørgsmål.

- Vi ved, at nogle laver fejl, fordi testen, som vi kender den nu, kører videre, selv om eleven ikke lige er klar til næste spørgsmål. Så jeg forventer faktisk, at beståelsesprocenten vil være en lille smule bedre end i dag, siger Thomas Danielsen.

Den digitale prøve tilbydes på dansk eller engelsk. Senere vil den også blive tilbudt på grønlandsk, færøsk og - for beboere i grænselandet - på tysk.

