Hvis du er festivalgænger, så har du måske stået i situationen. Det er dag 2 eller 3, og det eneste, der skal til, før du igen kaster dig over øllene, er en stor saftig burger med en kæmpe bøf.

Den oplevelse kommer du fremover til at kigge langt efter, hvis det er NorthSide Festival, du gæster.

Når festivalen løber af stablen 2.-4. juni 2022, bliver den nemlig plantebaseret for både gæster, artister og frivillige.

Initiativet vil gælde al mad til gæster, artister og frivillige. Og det er meningen, at det skal gøre det grønnere at gå på festival og give festivalgængerne en rejse i fremtidens gastronomi.

Hvad synes du om tiltaget?

»Northside har i sit DNA, at der er rum og forventning til, at vi sætter en retning som inspiration. Både for ny musik, men også nye bæredygtige tiltag som at gå plantebaseret,« siger Brian Nielsen, der er festivalchef for NorthSide, og tilføjer:

»Vi vil gerne fortsætte med at overraske, udfordre og gå forrest, og at servere plantebaseret mad er et naturligt næste skridt på vores bæredygtighedsrejse. Det er fremtidens mad nu.«

Det er ikke første gang, NorthSide iværksætter tiltag, der har fokus på bæredygtighed.

I 2014 lancerede man den første økologiske øl i samarbejde med Tuborg. I 2019 fjernede festivalen engangsplastkrus og salg af vand på flaske, og i 2022 står den, udover plantebaseret mad, på overgangen til 100% grøn strøm.

Fakta om 'et plantebaseret måltid' Plantebaseret Videncenter definerer et plantebaseret måltid, som 'et måltid, der er bygget op omkring planter, og som kan suppleres med en mindre andel af animalske fødevarer'.

NorthSide har fravalgt både kød og fisk i deres måltider, og festivalen vil max bruge 15% ost, æg eller mayonnaise per portion.

Måltider, der er vegetariske eller veganske vil være tydeligt mærkede.

NorthSide Festival har samarbejdet med både Dansk Vegetarisk Forening og Økologisk Landsforening om tiltaget.

»NorthSide går forrest og tager med tiltaget endnu engang konkret ansvar for den grønne omstilling - denne gang ved at synliggøre, at vores madvaner er en afgørende del af løsningen for en mere bæredygtig fremtid,« siger Katrine Ejlerskov, centerleder for Plantebaseret Videnscenter.

NorthSide Festival er den første festival i Danmark, der kun serverer plantebaseret mad.