Det skal ikke længere være med livet som indsats, når borgere skal med fjernbus til eller fra København.

Der er nemlig færdigforhandlet en løsning på det fjernbuskaos, som hidtil har hærget ved busholdepladsen i Ingerslevsgade ved DGI-byen i København.

Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune er netop blevet enige om den kommende busterminals endelige indretning, skriver Berlingske.

Københavns nye busterminal skal ligge ved Dybbølsbro Station, hvor der bliver anlagt 15 busholdepladser, taxiholdepladser, kys og kør-zone, og op til 200 cykelparkeringspladser.

Herudover vil man som passager kunne se frem til at kunne benytte et toilet og forsyne sig i en kiosk – noget, som ikke er muligt på nuværende busholdeplads.

Busterminalen estimeres at koste 80,2 millioner kroner, og finansieres med 20 millioner kroner fra staten og resten fra Københavns Kommune.

»I andre storbyer har man helt naturligt en busterminal, og det har vi aldrig rigtig haft i København. Det har været på bagsiden af tingene, at de her busser fik lov til at holde,« siger Overborgmester i København, Lars Weiss (S), til Berlingske og tilføjer:

» I Ingerslevsgade er det kantstensparkering ud til en cykelsti, og da der er rigtig mange busser og rigtig mange passagerer, som skal af og på hele tiden, kan vi simpelthen ikke byde de nuværende forhold.«