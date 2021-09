Hvis du interesserer dig for fortidens skjulte skatte og er ejer af en metaldetektor, så er der en trist nyhed fra Nyborg Kommune.

Her er det nemlig blevet vedtaget, at det er slut for amatørarkæologer at lede efter fortidsminder med metaldetektorer på kommunens arealer.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Forbuddet bunder i, at man gerne vil passe ekstra godt på de minder, der ligger gemt i kommunens jord, og efter flere møder har Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg derfor besluttet at sætte en stopper for privatpersoners brug af metaldetektorer.

En beslutning, der falder i god jord hos Malene Beck, som er museumsinspektør ved Østfyns Museer.

»Vi ser ofte, at folk kommer til at ødelægge fortidsminderne i skovene eller på uberørte engarealer. Det øverste lag muld i skovene er så tyndt, at der ikke skal ret meget til for at ødelægge et fortidsminde. Og selv om vi gerne vil have kendskab til dem, er det bedre at lade dem ligge uberørt end at ødelægge dem,« fortæller Malene Beck til Fyens Stiftstidende.

Der er dog stadigvæk ét sted i kommunen, som ikke er berørt af forbuddet, og det er den kommunale strand.

Her er der nemlig sjældent tale om historiske fund, og jorden bliver alligevel forstyrret af badende gæster samt skiftende vejrforhold.

Hos den fynske amatørarkæologiske forening Harja ser man dog ikke forbuddet som en begrænsning for detektorarbejdet.

Til Fyens Stiftstidende fortæller en af foreningens medlemmer, Michael Nielsen, nemlig, at de har et fantastisk samarbejde med en lang række museer, og hvis de mener, at det er bedst, at minderne forbliver uberørt, så skal man følge den opfordring.