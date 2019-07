Tusinder af danskere har brugt de seneste dage på at nyde varmen og den skarpe sol. Men ifølge Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er der ekstra god grund til at nyde vejret fredag.

- Fredag fortsætter i samme varme spor, men weekendens vejr er en blandet pose bolsjer. Man kan sige, at vi topper i dag, siger han tidligt fredag morgen.

Hvor temperaturerne i det meste af landet i dag vil svinge mellem 25 og 30 grader - og i nogle landsdele kan det ende et godt stykke over 30 grader - så vil weekenden blive præget af koldere vind, der blæser ind fra øst.

- Det vil føre til et generelt temperaturfald over det meste af landet. Det vil stadig være lunt og sommerligt, men altså ikke den form for hedebølge, vi har oplevet, siger Frank Nielsen.

Lørdag vil temperaturerne bevæge sig mellem 20 og 27 grader. Koldest bliver det ved kyster med pålandsvind.

Og hvor dagen starter solrigt, så kan byger, der dannes over det sydlige Sverige, bevæge sig ind over landet, som dagen skrider frem.

Søndag følger nogenlunde i lørdagens fodspor, men her bliver der mere udpræget risiko for regn- og tordenbyger. Ifølge prognoserne er det dog svært at sige, præcis hvor der vil falde mest, understreger meteorologen.

- Man kan se det som begyndelsen på en mere ustadig periode. Den kommende uge kan gå i mange retninger, siger Frank Nielsen.

- Det ligger både kold luft nordøst for Danmark, samtidig med at en mere fugtig varme strømmer op fra kontinentet. Det kan give større udfald i begge retninger.

Men danskerne behøver dog ikke pakke sommertøjet væk og aflyse badeturen.

Ganske vist kan der komme flere dage med skyer, men solen og varmen forsvinder ikke foreløbigt.

Og heldigvis er danskernes forventninger til sommervejret ikke hedebølge, understreger Frank Nielsen.

/ritzau/