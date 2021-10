Bor du i Aarhus, og er du bilejer, så ved du formentlig, hvor svært det kan være at finde en gratis parkeringsplads, når du kommer hjem efter en lang arbejdsdag.

Det kan hurtigt blive til mange minutters kørsel frem og tilbage i sneglefart i bilen, mens frustrationerne hober sig op.

Nogle gange er du heldig, andre gange uheldig. Og nogle gange tager du til takke med en betalingsplads – som i øvrigt også kan være mere end almindeligt svært at få fingrene i.

Men nu bliver ondt kun værre, når snakken falder på de gratis parkeringspladser.

Teknik og Miljø gør nemlig opmærksom på, at de sidste gratis pladser i området omkring Møllestien, Møllegade, Blegdammen og Grønnegade fra mandag 11. oktober indgår i betalingsparkeringszonen.

Derfor triller de sidste betalingsfrie pladser over til de andre betalingspladser, der allerede er i området.

Området er godkendt til betalingsparkering ved Byrådets vedtagelse af Parkeringspolitik 2018, oplyser Aarhus Kommune.

De sidste pladser vil være betalingspladser mandag-lørdag klokken 08.00-23.00 og søndag 08.00-18.00.