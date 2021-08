Beboerne i Vollsmose har efterhånden prøvet det et par gange før. Men det betyder ikke ligefrem, at de nyder det.

Efter en længere periode med stigende smitte i Odense-bydelen Vollsmose, skal sognet i dag lukke ned. Og det betyder blandt andet, at det er slut med aktiviteter for de unge mennesker på UngOdenses center Camp U.

»Det er jo vanvittigt træls for de unge mennesker. Det kommer til at lide et stort afsavn,« siger Carsten Djursaa, der er ungdomsskoleleder i UngOdense, til B.T.

Nedlukningen i sognet betyder altså for de unge mennesker i Vollsmose, at det for en periode er slut med aktiviteter sammen med vennerne.

»De unge mennesker har det sidste halvandet år haft mange underlige perioder, som de har skulle kæmpe sig igennem. Og nu sker det så igen. Vi kan kun håbe på, at det er hurtigt overstået,« Siger Carsten Djursaa.

De sidste 14 dage har smitten været stødt stigende i Vollsmose, og derfor havde ungdomsskolelederen da også regnet med, at nedlukningen ville komme på et tidspunkt.

Men hele tiden har man knuget sig til håbet om, at smitten ville holde sig på et niveau, der ikke betød nedlukning.

Før et sogn skal lukke, skal incidenstallet, som er betegnelsen for antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere, være over 1.000, antallet af smittede de seneste syv dage skal være over 20 og positivprocenten skal overstige tre.

Alle tre kriterier er overskredet i Vollsmose, og derfor må bydelen i dag tage konsekvensen.

Hvornår skal et sogn lukke? Et sogn skal lukke ned, hvis samtlige af de følgende tre kriterier overskrides: Indicenstallet rammer 1.000 eller mere

Flere end 20 smittede de seneste syv dage

Positivprocenten er minimum tre Først når et eller flere af de tre kriterier ikke har været opfyldt i en uge, kan sognet åbne igen. Kilde: Sundhedsministeriet.

Både skoler, fritidsklubber, foreninger og restauranter er lukket. Det vides endnu ikke, hvornår sognet kan åbne igen. Det kræver nemlig, at et eller flere af de tre kriterier ikke har været opfyldt i syv dage.

Og for Carsten Djursaa er det en noget pudsig situation at stå i.

UngOdense har nemlig centre i hele byen, men det er kun ungdomscenteret i Vollsmose, der onsdag er nedlukket.

»Det er selvfølgelig svært at pege på den helt rigtige måde at håndtere det her på. Nu er det bare sådan, det er, og så retter vi selvfølgelig ind,« siger Carsten Djursaa og tilføjer:

»Nu er der bare tilbage at håbe på, at det er hurtigt overstået«.